เฟ้นดาวดวงใหม่! เพาะกายจัดแข่งปักษ์ใต้คลาสสิค คัดช้างเผือกสู่ทีมชาติ
เพาะกายจัดแข่ง “ปักษ์ใต้คลาสสิค” หนึ่งในรายการ “โรดทูมิสเตอร์ไทยแลนด์” สนามที่ 2 สุดคึกคัก นักเพาะกายรุ่นใหม่เข้าร่วมคับคั่ง เพื่อลุ้นติดทีมชาติปีหน้า
การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสรายการ “ปักษ์ใต้คลาสสิค” เป็นการแข่งขัน “โรดทูมิสเตอร์ไทยแลนด์” สนามที่ 2 จะมีการแข่งขันในวันที่ 20-21 กันยายน 2568 ที่ศูนย์การเซ็นทรัล สมุย เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของศูนย์การค้าเซ็นทรัล สมุย จัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสรายการ “ปักษ์ใต้คลาสสิค” ที่เป็นการแข่งขีน “โรดทูมิสเตอร์ไทยแลนด์” สนามที่ 2 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สมุย สุราษฎร์ธานีในวันที่ 20-21 กันยายน 2568 นี้
ในปีนี้ สำหรับการแข่งขันรายการนี้ มีนักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่ง มีทั้งนักกีฬาหน้าใหม่หลายคน ซึ่งนักกีฬาเพาะกายไทยที่ติดอันดับ 1-5 ในแต่ละรุ่นการแข่งขันของรายการนี้ จะได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในเดือนเมษายน ปีหน้า ปี 2569 ซึ่งเป็นรายการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาที่ชนะเลิศจากแต่ละประเภทได้รับการคัดเลือกสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตอีกด้วย
สำหรับการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสรายการ “ปักษ์ใต้คลาสสิค” รายการ “โรดทูมิสเตอร์ไทยแลนด์” สนามที่ 2 ในครั้งนี้นอกจากจะมีการแข่งขันกีฬาเพาะกายที่สนุกสนานแล้ว ทางฝ่ายจัดการแข่งขันยังจัดให้มีการสาธิตกีฬามวยไทยในรูปแบบ “มวยไทยฟิสิค” โดยค่ายมวย “พั้นชิตมวยไทย” เกาะสมุย ซึ่งเป็นรูปแบบการสาธิตกีฬามวยไทยที่เป็นซอฟเวอร์ด้านกีฬาของประเทศไทยอีกด้วย
ด้านพิธีเปิดการแข่งขัน จะมีขึ้น ในวันที่ 20 กันยายน เวลา 17.00 น.ได้รับเกียรติจากนายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ร่วมด้วย นายวราวุธ วรภมร ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัล สมุย และจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันทั้งสองวันผ่านช่องยูทูป youtube TBPA TV ด้วย