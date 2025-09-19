กรมพลศึกษา จัดประกวดโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการ ประจำปี 2568
ว่าที่ ร.ต.ปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีมอบรางวัล “โรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการ” ประจำปี 2568 โดยมีผู้บริหารกรมพลศึกษา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารโรงเรียน สถานศึกษา คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ที่ห้องประชุมกษัตริย์ศึก โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน
สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการ (Recreation School Model) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้ “กิจกรรมนันทนาการ” กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ทั้งในแง่องค์ความรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ชุมชนและประชาชน และการสร้างวัฒนธรรมการมีสุขภาวะร่วมกัน ตอบโจทย์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580) ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา แนวคิด “พื้นที่สร้างสรรค์ วิถีนันทนาการ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ หรือ Recreation for All”
โดยได้จัดการประกวดโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการ ประจำปี 2568 ขึ้น เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีการขับเคลื่อนเป็น “โรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการ” อย่างเป็นรูปธรรม เป็นสถานศึกษาที่ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนภายในโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ จากการขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านนันทนาการ ทั้งด้านจัดกิจกรรม องค์ความรู้ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม ความต้องการพื้นฐาน และความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการสำหรับประชาชนร่วมกับวัด ชุมชน หรือหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ อีกทั้งการเป็นแบบอย่าง ในการส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้เรียนและคนในท้องถิ่น
สำหรับการประกวดครั้งนี้มีโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด รวมทั้งสิ้นจำนวน 95โรงเรียน ขนาดต้นกล้า จำนวน 56 โรงเรียน ขนาดพัฒนา จำนวน 13 โรงเรียน และขนาดมหาชน จำนวน 26 โรงเรียน โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของคู่มือโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการที่กรมพลศึกษาจัดทำขึ้น มีโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการ (Recreation School Model) ประจำปี 2568 ระดับความสามารถเหรียญทอง ดังนี้
โรงเรียนขนาดต้นกล้า จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย รร.บ้านคลองประทุน จ.ตราด รร.บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) จ.พัทลุง รร.วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร รร.วัดแสนภุมราวาส จ.ฉะเชิงเทรา รร.เศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร รร.สุเหร่าทางควาย กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนขนาดพัฒนา จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย รร.ชื่นชมพิทยาคาร จ.มหาสารคาม รร.เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ จ.กาฬสินธุ์ รร.ราชประชานุเคราะห์ 22 จ.แม่ฮ่องสอน รร.วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนขนาดมหาชน จำนวน 13 โรงเรียน ประกอบด้วย รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ รร.เทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) จ.หนองคาย รร.บ้านดุงวิทยา จ.อุดรธานี รร.บุญวัฒนา จ.นครราชสีมา รร.พานพิทยาคม จ.เชียงราย รร.ราชินี กรุงเทพมหานคร รร.ราชวินิต บางแก้ว จ.สมุทรปราการ รร.ศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น รร.สารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม รร.สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา รร.สุนทรวัฒนา จ.ชัยภูมิ รร.หอวัง กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรื่อง “พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเยาวชน พัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านนันทนาการ” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและประสานงานกิจการนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายวัฒนชัย วินิจจะกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ดร.รัชราวไล สว่างอรุณ ผู้อำนวยการกลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์ ที่ปรึกษาโครงการ
โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของนันทนาการในการแก้ไขปัญหาท้าทายในปัจจุบัน รวมถึงการมองเห็นโอกาสในการบูรณาการร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมเยาวชนทุกกลุ่ม ที่สำคัญยังเป็นการแลกเปลี่ยนตัวอย่างของความสำเร็จที่จะเกิดประโยชน์ในการต่อยอดความสำเร็จ รวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองภาพอนาคตพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนไทย รวมถึงการเปิดให้เยาวชน มีส่วนร่วมในการออกแบบและดูแลพื้นที่เพื่อผลักดันพื้นที่สร้างสรรค์ที่แท้จริงและยั่งยืน