มูฮัมหมัด นำทัพ 14 โต๊ะเล็กไทย พร้อมสู้ศึกฟุตซอลเอเชีย 2026 รอบคัดเลือก
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 14 นักฟุตซอลชายทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มบี ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2568 ที่ยิมเนเซียม สนามกีฬากลาง จ.นนทบุรี
โดยทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทย อันดับ 11 ของโลก ภายใต้การบริหารงานของ “บิ๊กป๋อม” นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด โดยมี มิเกล โรดริโก้ ทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ช
ซึ่งทีมฟุตซอลไทยเป็นเจ้าภาพในกลุ่มบี ร่วมกับ เกาหลีใต้, บาห์เรน และบรูไน โดยจะคัดเอาทีมแชมป์ของทั้ง 8 กลุ่ม และทีมอันดับ 2 ที่ดีที่สุด 7 ทีม ไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2569
สำหรับรายชื่อ 14 นักฟุตซอลชายทีมชาติไทย มีดังนี้
ผู้รักษาประตู
1.นัทธพงศ์ หยีมะเหรบ สโมสรการท่าเรือ เอเอสเอ็ม
2.ภานุรัตน์ โอฬาร สโมสรธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน
ผู้เล่นแนวรับ
3.อิทธิชา ประภาพันธ์ สโมสรการท่าเรือ เอเอสเอ็ม
4.รณชัย จูงวงษ์สุข สโมสรบลูเวฟ ชลบุรี
ผู้เล่นริมเส้น
5.อธิปพงศ์ มุ่นพลาย สโมสร ห้องเย็นท่าข้าม
6.อัมรินทร์ เอกาพันธ์ สโมสร ห้องเย็นท่าข้าม
7.สราวุท ผลาพฤกษ์ สโมสร ห้องเย็นท่าข้าม
8.เชาว์วาลา ศรีอาวุธ สโมสร ห้องเย็นท่าข้าม
9.อลงกรณ์ จันทร์พร สโมสร การท่าเรือ เอเอสเอ็ม
10.ธีรภัทร เหมือนศรี สโมสร แบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด
11.กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ สโมสร บลูเวฟ ชลบุรี
ผู้เล่นแนวรุก
12.มูฮัมหมัด อุสมานมูซา สโมสร จิมบี คาร์ตาเกน่า / สเปน
13.วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ สโมสร ห้องเย็นท่าข้าม
14.อนันตชัย ปราบวงษา สโมสร การท่าเรือ เอเอสเอ็ม
ทั้งนี้ นักฟุตซอลทีมชาติไทยที่มีรายชื่อดังกล่าว จะเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มบี โดยจะเดินทางไปฝึกซ้อม Official training ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 ที่โรงยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี ต่อไป
โปรแกรมฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก กลุ่ม บี
วันที่ 20 กันยายน 2568
16.30 น. เกาหลีใต้ พบ บาห์เรน
19.30 น. ไทย พบ บรูไน
วันที่ 22 กันยายน 2568
16.30 น. บรูไน พบ เกาหลีใต้
19.30 น. บาห์เรน พบ ไทย
วันที่ 24 กันยายน 2568
16.30 น. บาห์เรน พบ บรูไน
19.30 น. ไทย พบ เกาหลีใต้
ทั้งนี้จะแข่งขันที่โรงยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี (เข้าชมฟรี) และถ่ายทอดสดทาง Facebook, Youtube ช้างศึก และ Futsal Thailand, T Sports 7 และ TrueVisions NOW