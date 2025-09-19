ฮอนด้า เอชอาร์ซี พร้อมขุนศึก CRF450R คว้าดับเบิลโพเดียม ศึก MXGP 2025 ที่จีน
2 นักบิด Honda HRC บิด Honda CRF450R โชว์ผลงานพาเหรดคว้าดับเบิ้ลโพเดียม ได้สุดประทับใจกองเชียร์ทางฝุ่นที่ประเทศจีน ในการแข่งขันศึก MXGP 2025 สนามที่ 19 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
การแข่งขันเรซที่ 1 “ทิม ไกเซอร์” หมายเลข 243 สตาร์ตมารั้งอันดับที่ 3 ในช่วงต้น ก่อนบวกความเร็ว Honda CRF450R แซงคู่แข่งขึ้นมารั้งอันดับที่ 2 แต่เรื่องของสภาพความฟิตหลังจากการบาดเจ็บกลับมา บวกกับสภาพอากาศ จบการแข่งขันเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่ 2 โดยไล่ล่าผู้นำเพียง 2.5 วินาทีเท่านั้น ขณะที่ “รูเบน เฟอร์นานเดซ” หมายเลข 70 เก็บท็อป 5 ในเรซนี้
ส่วนการแข่งขันเรซที่ 2 “ทิม ไกเซอร์” ทะยานออกมาได้อย่างรวดเร็วคว้าโฮลช็อตไปครอง แต่น่าเสียดายที่เสียจังหวะ แต่สามารถกลับมาและไล่ล่าตำแหน่งคืน ก่อนจบอันดับที่ 2 คว้าโพเดียมได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างมากหลังจากที่คัมแบ๊กจากการบาดเจ็บยาว
“ทิม ไกเซอร์” เก็บคะแนนเพิ่มเป็น 464 คะแนน รั้งอันดับท็อป 9 ของแชมเปี้ยนชิพ ทางด้าน “รูเบน เฟอร์นานเดซ” เรซนี้ทำผลงานยอดเยี่ยมเช่นกัน ขึ้นโพเดียมในอันดับที่ 3 เป็นดับเบิลโพเดียมให้กับฮอนด้าทีม อยู่ในท็อป 4 ด้วยคะแนนสะสม 599 คะแนน
ทั้งนี้ ศึก MXGP 2025 สนามที่ 20 ในรายการ MXGP of Australia จะไปแข่งขันกันที่ดาร์วิน ในประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 20ๅ21 กันยายน 2568