สุทิน ผู้จัดการฟุตซอลไทย ยันไม่ประมาท 3 เกม ศึกคัดเอเชี่ยนคัพ 2026
“บิ๊กทิน” นายสุทิน บัวตูม ผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ถึงการที่ทีมโต๊ะเล็กไทยเตรียมลงเล่นในฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มบี ที่จะพบ บรูไน, บาห์เรน และเกาหลีใต้
นายสุทิน กล่าวว่า แม้หลายคนจะมองว่า เป็นงานง่ายของไทย แต่โค้ชมิเกล โรดริโก้ กุนซือใหญ่ยืนยันแล้วว่า เราจะไม่ประมาทคู่แข่งทั้ง 3 ทีม เพราะฟุตซอลหลายๆ ชาติตอนนี้เริ่มพัฒนาไปไกลมากๆ แล้ว
“เรามีเป้าหมายด้วยการเก็บชัยชนะทั้ง 3 นัด เพื่อมอบให้เป็นความสุขของแฟนฟุตซอลไทยทั้งประเทศให้ได้ครับ” ผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทย กล่าว
โปรแกรมฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก กลุ่ม บี
วันที่ 20 กันยายน 2568
16.30 น. เกาหลีใต้ พบ บาห์เรน
19.30 น. ไทย พบ บรูไน
วันที่ 22 กันยายน 2568
16.30 น. บรูไน พบ เกาหลีใต้
19.30 น. บาห์เรน พบ ไทย
วันที่ 24 กันยายน 2568
16.30 น. บาห์เรน พบ บรูไน
19.30 น. ไทย พบ เกาหลีใต้
โดยจะแข่งขันกันที่โรงยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี (เข้าชมฟรี) ถ่ายทอดสดทาง Facebook, Youtube ช้างศึก และ Futsal Thailand, T Sports 7 และ TrueVisions NOW