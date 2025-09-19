ดาวรุ่งทีมชาติไทยเบียดเข้ารอบสอง ลุ้นผ่านมือวางศึกเทนนิสเพื่อความชนะเลิศ ปทท.
การแข่งขันเทนนิส รายการ ธอส. เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 85 ประจำปี 2568 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 19 กันยายน เป็นรอบเมนดรอว์วันแรก
ประเภทชายเดี่ยว รุ่นทั่วไป รอบแรก (สาย 64) คู่ที่น่าสนใจ “ตรัย ศรีเสน” จากประจวบคีรีขันธ์ พบกับ “วีรวิชญ์ กำพุฒ” จาก กทม. โดยทั้งคู่ต่างมีดีกรีเป็นเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชุดปัจจุบัน
เกมคู่นี้ยื้อกันถึงเซตสาม หลังจากต่างเรียกฟอร์มเก่งออกมาสู้กันอย่างเต็มที่ ก่อนลงเอยด้วยการคว้าชัยชนะของ ตรัย ที่พลิกจากแพ้เซตแรกกลับมาเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เซต 1-6, 6-3 และ 6-4 ตรัย ผ่านเข้ารอบสองทันที
ด้าน แทนตะวัน ทัดเดโอ มายอลิ แม็คจิโอลิ นักเทนนิสหนุ่มหล่อ นักแสดงและนายแบบลูกครึ่งไทย-อิตาลี มือวาง 14 จาก กทม. ผ่านเข้ารอบแบบไม่เสียเกม เอาชนะ ปรินทร คุณาธาทร จากราชบุรี ในรอบแรก 6-0 และ 6-0 ส่วนรอบสอง แทนตะวัน จะพบกับ ตรัย ศรีเสน ที่เข้ารอบไปรอก่อนแล้ว
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบแรก ทรงฤทธิ์ เดวิด จั่นบุบผา (กทม.) ชนะ เตชธรรม ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) 6-1, 6-1 ณัฏฐญุตม์ นิธิธนนนต์ (อุดรธานี) ชนะ เปรม จันทร์รุ่งเรือง (สกลนคร) 6-1, 6-0 ปังยะ ผลพิรุฬห์ (กทม.) ชนะ อัฐดิษย์ ศิลาอาสน์ (ชลบุรี) 7-5, 7-5
ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ (ลำปาง) ชนะ อาทร ทายัง (กทม.) 6-0, 6-0 นาคิม เขียวกุ้ง (กทม.) ชนะ ศิรคุณ ควัฒน์กุล (เชียงใหม่) 6-1, 6-1 ชาคริต มูฮำหมัด (กทม.) ชนะ ชญานิน ชิตปรีชาชัย (นครสวรรค์) 6-4, 3-6 และ 6-4 นพดล น้อยกอ (พิจิตร) ชนะ ชัยภัช พูนพล (กทม.) 6-0, 6-0
ปฤณ พานิช (สมุทรปราการ) ชนะ กฤติน ไศลแก้ว (กทม.) 6-4, 6-3 ชญานนท์ แก้วสุทอ (สระบุรี) ชนะ ปัณณธร สุกสด (กทม.) 6-0, 6-2 ปภังกร บุญฤทธิ์ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ พิชญะพงษ์ โสภณพิสุทธิ์ (กทม.) 7-6(6), 6-4 สิทธวีร์ กุลพิศาลรัศม์ (กทม.) ชนะ พงศธรรม อสัมภินพงศ์ (นนทบุรี) 6-0, 6-0
สิริพงศ์ คะประสิทธิ์ (กทม.) ชนะ ณปราธ ละไล (กทม.) 6-0, 6-2 ภูชิสส์ สุขใจ (ชลบุรี) ชนะ เพิ่มภูมิ ภาณุวงศ์ (นครราชสีมา) 6-0, 6-0 นันทชัย อ่อนสี (กทม.) ชนะ อิทธิพล ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) 6-2, 6-2