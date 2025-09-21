นำม้วนเดียวจบ! ปิติ-กันตศักดิ์ พาสิงห์ มอเตอร์สปอร์ต คว้าชัย GT3 สนามเซปังฯ
สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ คัมแบ๊กสู่สนามเซปัง ประเทศมาเลเซีย ได้อย่างยอดเยี่ยม หลัง “ต๊อด” ปิติ ภิรมย์ภักดี โชว์ฟอร์มแซงเดือดตั้งแต่ต้นเกม ผนึกกำลัง กันตศักดิ์ กุศิริ คว้าชัยชนะในศึก TSS The Super Series เรซที่ 7 พร้อมทำคะแนนสะสมขึ้นนำร่วมในรุ่นซูเปอร์คาร์ GT3
ศึกรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย TSS The Super Series By B-Quik 2025 เข้าสู่สนามที่ 4 โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันเรซที่ 7 ของฤดูกาล ที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ไฮไลต์อยู่ที่การแข่งขันรุ่นใหญ่ ซุปเปอร์คาร์ GT3 ดวลความเร็วกัน 60 นาที บวก 1 รอบ
ทันทีที่สัญญาณไฟแดง 5 ดวงดับลง รถแข่ง Honda NSX GT3 หมายเลข 12 จากสิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ที่สตาร์ทมือแรกโดย TP12 ปิติ ภิรมย์ภักดี ทะยานจากอันดับ 5 ขึ้นมาอยู่ที่ 2 ได้อย่างดุเดือดตั้งแต่โค้งแรก และเมื่อถึงรอบที่ 3 ก็สามารถขยับแซง วุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ จาก AAS Motorsort ได้อย่างยอดเยี่ยม
หลังผ่านครึ่งทาง ปิติ ในฐานะผู้นำตัดสินใจเข้าพิตเป็นคันแรก ส่งไม้ต่อให้กับ กันตศักดิ์ กุศิริ ออกมาทำหน้าที่ช่วง 30 นาทีหลัง ซึ่งตลอดครึ่งทางหลัง “ซุปเปอร์แบงค์” ขับนำม้วนเดียวจบ คว้าชัยชนะไปครองจากการขับไปทั้งสิ้น 29 รอบ ทิ้งห่างอันดับ 2 โดเรียน บ็อกโกลาชชี่ จาก AAS Motorsort ถึง 14 วินาที
ขณะที่รถแข่ง Ferrari 296 GT3 หมายเลข 89 อีกหนึ่งตัวแรงจากสิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ที่ขับโดย วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี และคาร์โล แวน แดม เรซนี้ ออกสตาร์จากอันดับที่ 2 สามารถแท็กทีมกับรถแข่งหมายเลข 12 ในช่วงต้นเรซได้อย่่างยอดเยี่ยม ก่อนนำรถเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 4 ได้สำเร็จ
ชัยชนะของสิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 เรซนี้ ทำให้ ปิติ และกันตศักดิ์ ในรถหมายเลข 12 ควงคู่เก็บเพิ่ม 25 คะแนน ทำคะแนนสะสมขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมกับรถแข่งหมายเลข 18 จาก AAS Motorsort โดยมีทั้งสิ้น 129 คะแนน ก่อนที่เรซที่ 8 ของฤดูกาล จะยังคงแข่งขันกันที่สนามเซปัง ในวันที่ 21 กันยายนนี้ เวลา 10.45 น. ตามเวลาประเทศไทย