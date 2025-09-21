ลูกยางเวียดนาม แจงเหตุไร้ชื่อ ตู้เย็น ร่วมศึกซีเกมส์ โยนกรมกีฬาเป็นฝ่ายคัดเลือก
จากกรณีที่ เหวียน ถิ บิช เตวียน หรือที่แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยรู้จักกันดีในชื่อว่า “ตู้เย็น” ดาวตบทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงเวียดนาม ไม่มีรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้เพิ่งพาทีมลูกยางสาวเวียดนามสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ ซีวี. ลีก 2025 สนาม 2 ด้วยการโค่นทีมชาติไทยนั้น
ล่าสุด เล จิ เตรือง เลขาธิการสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนาม (VFV) ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อท้องถิ่น Tri Thức – Znews ระบุว่า สมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามได้ส่งชื่อ เหวียน ถิ บิช เตวียน อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้ว แต่รายชื่อสุดท้ายที่จะส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกรมกีฬาและพลศึกษา
ทั้งนี้ การหลุดจากทีมซีเกมส์ของ เหวียน ถิ บิช เตวียน ไม่ได้มาจากการตัดสินใจของสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนาม แต่เป็นผลจากบัญชีรายชื่อที่ถูกคัดเลือกโดยกรมกีฬาและพลศึกษา จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมดาวตบวัย 25 ปี จึงไม่มีชื่อในทัวร์นาเมนต์สำคัญดังกล่าว
สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีการประกาศชัดเจนว่าจะมีการ สุ่มตรวจเพศนักกีฬา (เจนเดอร์เทสต์) ซึ่งทำให้ประเด็นการหลุดทีมของ เหวียน ถิ บิช เตวียน จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง อีกทั้งเธอยังเพิ่งประกาศถอนตัวจากการแข่งขัน วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศเป็นเจ้าภาพเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม-กันยายนที่ผ่านมาอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ เหวียน ถิ บิช เตวียน เคยระบุผ่านโซเชียลส่วนตัวถึงการถอนตัวจากศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกว่า ข้อกำหนดใหม่ของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) เกี่ยวกับเงื่อนไขการแข่งขัน “ยังไม่โปร่งใส” และ “ไม่เป็นธรรมต่อผู้เล่น” พร้อมย้ำว่าทุกนักกีฬาควรได้รับโอกาสแข่งขันภายใต้สภาพแวดล้อมที่มี ความเท่าเทียมและได้รับการเคารพ