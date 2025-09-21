สุทิน ซูฮกโต๊ะเล็กไทยถล่ม บรูไน ยับเยิน 15-1 เอลอย หวังลูกทีมรักษามาตรฐาน
นายสุทิน บัวตูม ผู้จัดการทีมฟุตซอลไทย ชื่นชมนักเตะ หลังถล่ม บรูไน 15-1 ประเดิมสวยเอเชี่ยน คัพ 2026 รอบคัดเลือก นัดแรก ด้าน “เอลอย” ผู้ช่วยโค้ชฟุตซอลไทย หวังลูกทีมรักษามาตรฐาน
หลังจากที่ทัพ “โต๊ะเล็กช้างศึก” ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทย ถล่ม บรูไน 15-1 ประเดิมศึกฟุตซอล เอเชี่ยน คัพ 2026 รอบคัดเลือก นัดแรก กลุ่มบี ที่สนามยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมานั้น
นายสุทิน บัวตูม ผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ชื่นชมนักเตะทุกคนในเกมนี้ นักเตะทุกคนเล่นเต็มที่ รวมทั้งทีมชาติบรูไนก็เล่นเต็มที่เช่นกัน พวกเขาเองก็จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์พัฒนาต่อไป ทีมชาติไทยยิงเขาได้ 15 ประตู สิ่งสำคัญคือการได้สร้างความสุขให้แฟนฟุตซอลชาวไทยมีความสุขกับมาดูฟุตซอล
“ต้องขอขอบคุณแฟนๆ ฟุตซอลที่เข้ามาชมเกมในสนามที่มาเชียร์กันเต็มสนามตลอดทุกๆ ครั้งที่เรามาแข่งขันและแฟนฟุตซอลที่ชมอยู่ทางบ้าน”
ส่วน เอลอย อลอนโซ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลทีมชาติไทย ซึ่งรับหน้าที่คุมทีมข้างสนาม เนื่องจากโค้ชมิเกล โรดริโก้ กุนซือใหญ่ติดโทษแบน กล่าวว่า “เป็นเกมที่ดีมากของเรา ผมภูมิใจกับผู้เล่นทุกคน เพราะไม่ว่าเราจะเจอคู่แข่งแบบไหนบนโลกนี้ สิ่งสำคัญคือเราต้องเล่นให้เต็มที่ที่สุด
“แม้ว่าสกอร์ออกมา 15 ประตู แต่นี่ถือเป็นการให้เกียรติคู่แข่งด้วยการเล่นอย่างเต็มที่ อยากให้นักกีฬารักษามาตรฐานแบบนี้ต่อไป เล่นเต็มที่ไม่ว่าจะเจอใครก็ตาม”
สำหรับโปรแกรมนัดต่อไป ทีมฟุตซอลทีมชาติไทย จะลงสนามพบกับ บาห์เรน ที่สนามยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี ในวันที่ 22 กันยายน 2568 เวลา 19.30 น.