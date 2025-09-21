กมธ.วุฒิสภา จี้ รมว.กีฬา สางปมจัดซีเกมส์ งงจ้างเอกชนดูแลยิงสด-ไร้สำรองที่พักนักกีฬา
กมธ.วุฒิสภา จี้ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ เร่งสางปัญหาเจ้าภาพจัดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33 ด้าน “จำลอง” งงจ้าง บ.เอกชนดูแลการถ่ายทอดสด ทั้งที่กรมประชาสัมพันธ์มีความพร้อม-สั่งรื้อโลโก้ แมสคอต มิหนำซ้ำไร้สำรองที่พักนักกีฬา ให้กำลังใจรัฐบาลใหม่สานต่อให้สำเร็จ
เมื่อวันที่ 21 กันยายน นายจำลอง อนันตสุข สว. โฆษกคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา วุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการจัดแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเดือนธันวาคมนี้ ว่า ล่าสุดทาง กมธ.ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เข้าชี้แจงใน กมธ. ถึง 2-3 ครั้ง ในภาพรวมต้องเข้าใจว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่มีความเข้มแข็ง ปล่อยปัญหานี้จนเหลือเวลาแค่ 3 เดือนสุดท้าย มิหนำซ้ำยังเปลี่ยนโลโก้ และแมสคอต ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ เพราะต้องใช้ในการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเราเป็นเจ้าภาพ ปัญหาดังกล่าวจึงทำให้งานในด้านของการประชาสัมพันธ์สะดุด รวมถึงงานป้ายสิทธิประโยชน์อีกด้วย ส่วนงบประมาณมีการตั้งทิ้งไว้ที่ไม่เพียงพอโดยอ้างว่าจะใช้งบกลาง ซึ่งในความเป็นจริงจะต้องมีการทำเรื่องขออีก ซึ่งจะทำให้กระบวนการในการทำงานล่าช้า
นายจำลอง กล่าว ส่วนอีกปัญหาที่พบคือ การถ่ายทอดสดที่ทาง กกท. จ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดูแล ส่วนมองว่าไม่ควรทำ เราควรให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดูแลศูนย์การถ่ายทอดสด เพราะมีพื้นที่และทรัพยากรที่เพียงพอ คณะกรรมการการแข่งขันต้องทราบรายละเอียด แต่ยังดื้อรันไปจ้างบริษัทเอกชน ตนไม่ทราบว่าบริษัทไหนลองไปตรวจสอบดู แต่ทางกรมประชาสัมพันธ์เองก็ยืนยันว่าหากจ้างเอกชน ก็ไม่ขอสนับสนุน
นายจำลอง กล่าวว่า อีกปัญหาที่เจอคือที่พักของนักกีฬาต้องอย่าลืมว่าช่วงธันวาคมเป็นช่วงไฮซีซั่น ในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตอนนี้ยังไม่มีการจองเลย ส่วนเรื่องความปลอดภัยควรมีมาตราการที่เข้มข้น เพราะปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา ก็ยังไม่คลี่คลาย อาจจะมีการปะทะของกองเชียร์ ควรติดกล้องวงจรปิด รวมถึงจัดทีมรักษาความปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น ซึ่งอาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย
“เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วสามารถเดินหน้าได้ เลยงงว่าทำไมการเมืองถึงยุ่งกับกีฬามากมาย จะให้ทุกอย่างเป็นการเมือง หรือการกีฬาเจ้าของเกมควรเป็นประชาชน“ นายจำลองกล่าว
นายจำลอง กล่าวในตอนท้ายว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนใหม่ ควรนำเรื่องนี้เข้าหารือให้เร็วที่สุด เพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเร่งสะส่างให้จบ ส่วนตัวมองว่าระยะ 3 เดือนต้องทำให้ทัน ควรมีความชัดเจน ในส่วนของ กมธ. จะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือทุกอาทิตย์ รวมถึงลงพื้นที่ในสถานที่ที่จะต้องมีการจัดกีฬาขึ้น ต้องให้กำลังรัฐบาลชุดนี้ด้วย และเราจะช่วยให้กีฬาในครั้งนี้เป็นความของประชาชนทั้งประเทศ