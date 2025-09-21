บาส-เฟม ตบโค่นคู่แชมป์โลก ผงาดแชมป์ที่ 6 ในศึกแบดไชน่า มาสเตอร์ส
“บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน นักตบลูกขนไก่ไทยคู่ผสมมืออันดับ 4 ของโลก โค่นแชมป์โลก ผงาดแชมป์ที่ 6 ในศึกแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ ซุปเปอร์ 750 รายการ “หลี่-หนิง ไชน่า มาสเตอร์ส” ที่ประเทศจีน เมื่อวันที่ 21 กันยายน
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ “บาส-เฟม” มืออันดับ 4 ของโลก ดวลกับเจ้าของแชมป์โลกล่าสุด เฉิน ตัง เจี๋ย และโต๊ะ อี้ เว่ย คู่มืออันดับ 3 ของโลกจากมาเลเซีย ซึ่งในรอบตัดเชือกเฉือนชนะคู่เจ้าถิ่น เฟิง หยาน เจ๋อ-หวง ตง ปิง มืออันดับ 1 ของโลกจากจีนมา 2-1 เกม
สถิติที่เจอกันมา 4 ครั้ง บาส-เฟม ชนะ 3 แพ้ 1 โดยในปีนี้ที่พบกันมา 3 ครั้งต้องเล่นกันถึง 3 เกมทุกครั้ง ซึ่งครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนในศึกอินโดนีเซีย โอเพ่น รอบรองชนะเลิศ บาส-เฟมเป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้
การเผชิญหน้ากันครั้งที่ 5 ปรากฏว่า บาส-เฟม เล่นประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นฝ่ายชนะไปสองเกมรวด 21-8, 21-17 ใช้เวลา 35 นาทีผงาดคว้าแชมป์ที่ 6 หลังจับคู่กันมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และเป็นแชมป์ที่ 4 ในปีนี้
สรุป 6 แชมป์ของ “บาส-เฟม” ดังนี้
ปี 2024
-แชมป์ “คุมาโมโตะ มาสเตอร์ส เจแปน 2024” เวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์ 500
-แชมป์ “ไซเอ็ด โมดิ อินเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล 2024” เวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์ 300
ปี 2025
-แชมป์ “เปโตรนาส มาเลเซีย โอเพ่น 2025” เวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์ 1000
-แชมป์ “ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2025″ เวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์ 300
-แชมป์ “เคเอฟเอฟ สิงคโปร์ แบดมินตัน โอเพ่น 2025” เวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์ 750
-แชมป์ “หลี่-หนิง ไชน่า มาสเตอร์ส” เวิลด์ทัวร์ ซุปเปอร์ 750 รายการ