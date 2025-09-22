ร.ร.นานาชาติเวลส์ คว้าแชมป์หวด 100 พลัสทีมโรงเรียน 3 ปีซ้อน
นักหวดจากโรงเรียนนานาชาติเวลส์ รวมพลังหวดเอาชนะ ทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2-1 แมตช์ ในรอบชิงชนะเลิศ คว้าแชมป์ 3 ปีติดต่อกัน ในการแข่งขันเทนนิสประเภททีมชายระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 4 “100 พลัสสคูลคัพ 2025” ที่เกมเซตแมตช์เทนนิสเซ็นเตอร์ มีนบุรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน หลังจากต้องถูกเลื่อนมาจากเมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา เพราะเจอพายุฝน จนต้องหยุดการแข่งขันกลางคัน โดยปรากฏผลรวมรอบชิงชนะเลิศทั้ง 3 แมตช์ ดังนี้
โรงเรียนนานาชาติเวลส์ ชนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2-1 แมตช์ ประเภทเดี่ยว 1 เปน จารุศร แพ้ แดนไทย ตาก้อง 4-1,3-1 และยอมให้ชนะผ่าน (เพราะเปนเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศ) ประเภทเดี่ยว 2 ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี ชนะ ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล 4-1,4-0 ประเภทคู่ อริยพล หลีกุล/ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ ชนะ แดนไทย ตาก้อง/ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล 4-1,5-4(1)
ส่วนรอบชิงอันดับต่างๆ ปรากฏสรุปผลแข่งขัน ดังนี้ ชิงอันดับ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2-1 ชิงอันดับ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ชนะ โรงเรียนบางกอกพัฒนา 3-0 แมตช์ ชิงอันดับ 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชนะ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ 2-1 แมตช์ ชิงอันดับ 9 โรงเรียนอมาตยกุล ชนะ โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ 2-1 แมตช์ และชิงอันดับ 11 โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ชนะ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด รังสิต 2-1 แมตช์