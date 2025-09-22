กีฬา

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผนึกเครือข่าย จัดงานวิ่งทะลุสวน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง Botanic Cross Country Run 2025 “วิ่งทะลุสวน” โดยมี นายกฤษณ์ กระแสเวส รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศด้วย ซอฟต์พาวเวอร์ โดยใช้ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นพลังสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ระยะทาง 21 กม., ระยะทาง 14 กม. และระยะทาง 6.5 กม. ซึ่งได้ออกแบบเส้นทางวิ่งให้มีความหลากหลายและท้าทาย โดยนักวิ่งจะได้สัมผัสทั้งเส้นทางขึ้นเขาลงเนิน และเส้นทางในป่าธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็นการทดสอบความแข็งแรงของร่างกายแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพิชิตขีดจำกัดของตนเองอีกด้วย

อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมต้นแบบในการบูรณาการการกีฬา การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ด้วยกันอย่างลงตัว นอกจากการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้ว งานวิ่งนี้ยังเป็นเวทีเชื่อมโยงมิตรภาพและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม ได้สัมผัสความงดงามของสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพรรณพืชที่สำคัญของประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก