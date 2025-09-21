กมลวรรณ ระเบิดฟอร์มมือ 52 เยาวชนโลก ฉลุย 16 คน ศึกหวดเฟ้นแชมป์ ปทท.
การแข่งขันเทนนิส รายการ ธอส. เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 85 ประจำปี 2568 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 21 กันยายน ดำเนินไปท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นทุกขณะ
“น้องบัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร ดาวรุ่งวัย 18 ปี ดีกรีมืออันดับ 52 เยาวชนโลก จากเมืองกรุงเก่า พระนครศรีอยุธยา เดินหน้าเข้ารอบในประเภทหญิงเดี่ยวได้ตามคาด หลังจากบรรเลงเพลงหวดได้อย่างยอดเยี่ยม เอาชนะ รดา มานะทวีวัฒน์ จาก กทม. ในรอบที่สอง (32 คน) ได้ 2 เซตรวด 6-2, 6-1
ในรอบที่สาม หรือ 16 คนสุดท้าย กมลวรรณ ซึ่งเป็นมือวาง 2 ของรายการ จะพบกับ ปพิชญา อิสโร จากสงขลา ที่ชนะ อันนา ซาโต้ จาก กทม. ด้วยสกอร์ 6-0 และ 4-0 Ret. ซึ่งอันนาขอถอนตัวเพราะเจ็บข้อเท้าขวา
ด้าน นพดล น้อยกอ มือวาง 4 จากพิจิตร ก็ผ่านเข้ารอบในประเภทชายเดี่ยว หลังจากใช้ประสบการณ์ปราบรุ่นน้องดาวรุ่ง ธรรมะ โคศิริ จาก กทม. ในการแข่งขันรอบสอง (32 คน) 2-0 เซต 6-0, 7-5 นพดล ฉลุยสู่รอบ 16 คน พบกับ ตรัย ศรีเสน เยาวชนทีมชาติไทยจากประจวบคีรีขันธ์ ที่ชนะ แทนตะวัน แมคจิโอลิ ลูกครึ่งไทย-อิตาลี มือวาง 14 จาก กทม. 6-3, 6-3
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบสอง พิมพ์ลภัส ลิม (กทม.) ชนะ เวียร่า ดีเพิ่ม (ชลบุรี) 6-4, 6-4 ภัทรวดี ชนะวงศ์ (อยุธยา) ชนะ พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (นครปฐม) 7-5, 6-2 โชติรินทร์ แก้วก่า (ชลบุรี) ชนะ นิศาชล แอลฟา คงนิล (อุดรธานี) 6-1, 6-1
พิชญาภัค ศรีมุกข์ (สมุทรสาคร) ชนะ แพรวา จงจิตร (สงขลา) 6-4, 6-2 วรรษชล สวัสดี (พิษณุโลก) ชนะ สุกฤตา สุขแก้ว (พัทลุง) 6-2, 6-2 อมิตตาลัย ประสูตรนาวิน (ราชบุรี) ชนะ ภวิษย์พร โพธิ์พันธุ์ (กทม.) 6-0, 6-0 โยษิตา ศรีพร (สุราษฎร์ธานี) ชนะ กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์ (กทม.) 6-2, 6-3
ชายเดี่ยว รอบสอง ณัฏฐญุตม์ นิธิธนนนต์ (อุดรธานี) ชนะ สิทธวีร์ กุลพิศาลรัศม์ (กทม.) 6-2, 6-1 วริศ สอนบุตรนาค (กทม.) ชนะ วรเมธ บุญพึ่ง (สุรินทร์) 6-1, 6-2 ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ (ลำปาง) ชนะ ปภังกร บุญฤทธิ์ (สุราษฎร์ธานี) 6-1, 6-1 เครดิต ไชยรินทร์ (กทม.) ชนะ นาคิม เขียวกุ้ง (กทม.) 6-1, 6-1
ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น) ชนะ พงษ์เพชร พ่วงพันธ์ (นครราชสีมา) 6-1, 1-0 Ret. (เจ็บเท้าซ้าย) ณัฐพัฒน์ ขุนทอง (เพชรบูรณ์) ชนะ ทรงฤทธิ์เดวิด จั่นบุบผา (กทม.) 6-3, 6-1 ปังยะ ผลพิรุฬห์ (กทม.) ชนะ วาริสโรจน์ เลิศบรรธนาวงศ์ (กทม.) 6-0, 5-7 และ 7-5 สุทธิภัทร ยุนกระโทก (นนทบุรี) ชนะ ปวรุตม์ ญาณสมบัติ (กทม.) 6-1, 4-2 Ret. (เจ็บเข่าขวา)