กีฬา

ณัฐพงษ์ คว้าดับเบิลแชมป์ ไชน่า พารา แบดมินตัน อินเตอร์เนชั่นแนล 2025

ณัฐพงษ์ คว้าดับเบิลแชมป์ ไชน่า พารา แบดมินตัน อินเตอร์เนชั่นแนล 2025

“โปเต้“ ณัฐพงษ์ มีชัย นักแบดมินตันพาราทีมชาติไทย คว้าดับเบิลแชมป์ในการแข่งขันแบดมินตันคนพิการรายการ “ไชน่า พารา แบดมินตัน อินเตอร์เนชั่นแนล 2025” ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา

โดย โปเต้-ณัฐพงษ์ คว้าแชมป์ชายเดี่ยวด้วยการเฉือนชนะ นาคาร์ เค จากอินเดีย อดีตแชมป์พาราลิมปิกโตเกียว 2020 ไป 2-1 เกม 20-22, 21-7, 21-17

ก่อนคว้าแชมป์ที่ 2 จากปรเเภทชายคู่ SH6 มาครองอีกรายการ ด้วยการจับคู่กับลี แดซุง (เกาหลีใต้) เอาชนะ หลิน หนายหลี่-เจิ้ง ฉิง เต่า (จีน) 2-1 เกม 10-21, 21-13, 21-15