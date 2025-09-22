ณัฐพงษ์ คว้าดับเบิลแชมป์ ไชน่า พารา แบดมินตัน อินเตอร์เนชั่นแนล 2025
“โปเต้“ ณัฐพงษ์ มีชัย นักแบดมินตันพาราทีมชาติไทย คว้าดับเบิลแชมป์ในการแข่งขันแบดมินตันคนพิการรายการ “ไชน่า พารา แบดมินตัน อินเตอร์เนชั่นแนล 2025” ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา
โดย โปเต้-ณัฐพงษ์ คว้าแชมป์ชายเดี่ยวด้วยการเฉือนชนะ นาคาร์ เค จากอินเดีย อดีตแชมป์พาราลิมปิกโตเกียว 2020 ไป 2-1 เกม 20-22, 21-7, 21-17
ก่อนคว้าแชมป์ที่ 2 จากปรเเภทชายคู่ SH6 มาครองอีกรายการ ด้วยการจับคู่กับลี แดซุง (เกาหลีใต้) เอาชนะ หลิน หนายหลี่-เจิ้ง ฉิง เต่า (จีน) 2-1 เกม 10-21, 21-13, 21-15