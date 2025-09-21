ระเบิดฟอร์ม! ฐิตภัทร สอยแชมป์พ่วงรองแชมป์ ศึกปิงปองเยาวชน ที่สหรัฐฯ
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเยาวชนเก็บคะแนนสะสมโลก รายการ “ดับเบิลยูทีที ยูธ คอนเทนเดอร์ ซานฟรานซิสโก 2025” ที่ 888 เทเบิลเทนนิสเซนเตอร์ รัฐซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีนักกีฬากว่า 120 คนจาก 9 ประเทศร่วมชิงชัย ส่วนประเทศไทยมี “นอร์ตั้น” ฐิตภัทร ปรีชาญาณ เจ้าหนูดีกรีแชมป์คู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รายการเยาวชนเก็บคะแนนสะสมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นหนึ่งเดียวของทัพเยาวชนทีมชาติไทยที่เดินทางไปเข้าร่วมลุ้นรางวัล
ล่าสุดการชิงชัยเดินทางถึงวันสุดท้าย และนอร์ตั้น ฐิตภัทร หนึ่งเดียวของไทยสามารถระเบิดฟอร์มอย่างสุดยอด ซึ่ง ฐิตภัทร ลงแข่ง 2 ประเภท และสามารถคว้ารางวัลได้ทั้ง 2 ประเภท โดยประเภทชายเดี่ยว 15 ปี หนุ่มน้อยของไทยที่มีแรงกิ้งรุ่น 15 ปีอยู่ในอันดับ 15 ของโลก ถูกวางให้เป็นมือวางอันดับ 1 ของรายการในประเภท 15 ปีชาย ได้สิทธิออกสตาร์ตที่รอบ 16 คน และเจ้าตัวตีได้ดุดันจนเก็บคู่แข่ง 3 รอบรวด ทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ ปะทะกับ หวู่ หยวน-ไก มืออันดับ 112 ของโลกจากไต้หวัน
ผลการดวลกันเป็นทาง ฐิตภัทร ที่แกร่งกว่ามาก ไล่ตบเอาชนะคู่แข่งไม่ยากเย็น 3-0 เกม (11-5, 11-5, 11-2) ส่งผลให้หนุ่มน้อยของไทยผงาดแชมป์ชายเดี่ยว 15 ปี รายการเยาวชนเก็บคะแนนสะสมโลกประจำสนามที่สหรัฐอเมริกาไปครอง ส่วนในประเภทชายเดี่ยว 17 ปี ฐิตภัทร เกือบจะเบิ้ลแชมป์ได้สำเร็จ หลังประเภทนี้ ฐิตภัทร ถูกวางให้เป็นมืออันดับ 2 ของรายการ และฝ่า 3 รอบเข้าถึงรอบชิงได้เช่นกัน แต่ทว่าในรอบชิงหนุ่มน้อยของไทยพลาดท่าให้กับ เฉิง มิน-สู จากไต้หวัน 0-3 เกม (6-11, 2-11, 6-11) สรุปจบรายการนี้ “นอร์ตั้น” ฐิตภัทร ปรีชาญาณ หนึ่งเดียวของไทยคว้าไปได้ 1 แชมป์ และ 1 รองแชมป์