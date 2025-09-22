แข้งเยาวชนไทย โครงการเตะล่าฝัน ซีซั่น 3 ลัดฟ้าสู่เยอรมนี ร่วมฝึกกับทีมบุนเดสลีก้า
พีพีทีวี เอชดี 36 ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วยผู้สนับสนุน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และอัมโบร ไทยแลนด์ ส่งคณะ 17 นักเตะเยาวชนไทย และทีมผู้ฝึกสอนจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในโครงการ “SAT PRESENTS BUNDESLIGA DREAM : เตะล่าฝัน ซีซั่น 3” เดินทางสู่ประเทศเยอรมนี เพื่อร่วมฝึกอบรมและอุ่นเครื่องกับสโมสรฟุตบอลเยาวชนชั้นนำของบุนเดสลีก้า เยอรมัน
โดยมี นายสุรพล จำรูญ หัวหน้างานพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายปรวุฒิ วรยุทธการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ, นายฤทธิชัย พรหมปราบทุกข์ ผู้จัดการส่วนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง (กีฬา) พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36, นายพัชรพล กิตติวิทวัส ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ อัมโบร ประเทศไทย และนายปิยวัฒน์ กิจเมธี ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ฯ ร่วมส่งนักกีฬา ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ