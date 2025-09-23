ส.ฟุตบอล ส่งทัพอีสปอร์ต ร่วมศึก FIFAe World Cup 2025 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย-โอเชียเนีย
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ตอบรับการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอิเล็กทรอนิกส์ (อีสปอร์ต) รายการ FIFAe World Cup 2025 ft. eFootball รอบคัดเลือก Regional Online Qualifier ประเภท Console ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกโซนเอเชียตะวันออก และโอเชียเนีย โดยมี 16 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2568
รูปแบบการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ทีม หา 3 ชาติเป็นตัวแทนไปแข่งขันชิงแชมป์โลกรอบสุดท้าย รายการ FIFAe World Cup Final 2025 ทื่ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยการแข่งขันเป็นรูปแบบ 2v2 โดยใช้ตัวผู้เล่นจากการตราฟต์
สำหรับผลการจับสลาก ทีมไทย อยู่ในกลุ่ม เอ มาเลเซีย, อินเดีย, กวม, เมียนมา, มาเก๊า, ภูฏาน, บรูไน โดยตัวแทนของไทย ทั้ง 5 รายประกอบด้วย 1.พงศ์วิทย์ แต้วัฒนาสกุล aka : Bössui – ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาประเภท Console 2.สิรวุฒิ รุ่งรัตน์กสิกุล aka : Jeansui – นักกีฬาประเภท Console 3.ปฏิวัติ อเดโช aka : ADECHO – นักกีฬาประเภท Console 4.จิรายุ แต้วัฒนาสกุล aka : FRONKX – นักกีฬาประเภท Console และ 5.บดินทร์ รุ่งรัตน์กสิกุล aka : YoWingZab – นักกีฬาประเภท Console
โปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้
วันที่ 24 กันยายน 2568
17.00 น. ไทย พบ มาเก๊า
17.30 น. ภูฏาน พบ ไทย
18.00 น. ไทย พบ มาเลเซีย
18.30 น. อินเดีย พบ ไทย
19.15 น. บรูไน พบ ไทย
19.45 น. ไทย พบ กวม
20.15 น. เมียนมา พบ ไทย
วันที่ 25 กันยายน 2568
17.00 น. มาเก๊า พบ ไทย
17.30 น. ไทย พบ ภูฏาน
18.00 น. มาเลเซีย พบ ไทย
18.30 น. ไทย พบ อินเดีย
19.15 น. ไทย พบ บรูไน
19.45 น. กวม พบ ไทย
20.15 น. ไทย พบ เมียนมา
จากนั้นในวันที่ 26-27 กันยายน 2568 เป็นการแข่งขันรอบน็อกเอาต์ สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊ค FA Thailand และติดตามผลการแข่งขันได้ที่ FIFA.gg