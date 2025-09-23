เรซซิ่งสปิริต นำทัพรถยนต์ทางเรียบสัญชาติไทย ประกาศศักดาถิ่นมาเลย์
บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด ผู้จัดแข่งขันรถยนต์ทางเรียบยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนทั้งระดับซุปเปอร์คาร์รายการ TSS The Super Series By B-Quik 2025 และรายการ B-Quik Thailand Super Series 2025 ยกทัพนักแข่งระดับท็อปประลองความเร็วบนสนามระดับโลก ที่เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
สำหรับ TSS The Super Series By B-Quik 2025 ขนรถแข่งระดับซุปเปอร์คาร์ดวลความเร็วครบทั้ง 4 รุ่น ประกอบด้วย Supercar GT3, Supercar GTM, Supercar GT4 และ Supercar GTC นอกจากนี้ในรายการ B-Quik Thailand Super Series 2025 ยังส่งรุ่น Super Touring ร่วมวัดความเร็วที่สนามแห่งนี้เป็นครั้งแรกด้วย
เริ่มต้นที่รุ่นใหญ่สุดอย่าง GT3 เรซที่ 7 และ 8 แม้ว่าเรซที่ 7 วุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ ที่จับคู่กับโดเรียน บอคโคลัชชี จากทีม AAS Motorsport By EBM จะได้ออกสตาร์ตในตำแหน่งโพลโพซิชั่น แต่ว่ากลับเป็น ปิติ ภิรมย์ภักดี กับ กันตศักดิ์ กุศิริ จาก Singha Motorsport Team Thailand ที่เข้าเส้นชัยคว้าแชมป์ไปครอง อย่างไรก็ดีในเรซที่ 8 อินทรภูวศักดิ์ ที่จับคู่กับโดเรียน บอคโคลัชชี จากทีม AAS Motorsport By EBM แก้ตัวได้สำเร็จเมื่อขึ้นนำตั้งแต่ช่วงต้นผ่านธงตาหมากรุกคว้าแชมป์ได้สำเร็จ
ต่อที่รุ่น Supercar GTM ต้องชมความยอดเยี่ยมของ สราวุธ เสรีธรณกุล ที่จับคู่กับ อะฟิก อิกวาน จากทีม PSC MOTORSPORT ที่ได้ตำแหน่งโพลโพซิชั่นทั้งเรซที่ 7 และ 8 ซึ่งไม่ทำให้การควอลิไฟล์เสียเปล่าเมื่อทั้งสองคนช่วยกันขับเข้ารับธงตาหมากรุกทั้ง 2 เรซ เหมาแชมป์สนามนี้ไปครอง
ตามด้วย Supercar GT4 แม้ว่า ทอดด์ เจมส์ คิงส์ฟอร์ด จากทีม FEYNLAB Racing ที่แม้ว่าจะไม่ได้ออกสตาร์ตในตำแหน่งผู้นำ แต่กลับเค้นฟอร์มเยี่ยมผ่านเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์เรซที่ 7 ไปได้อย่างสวยงาม จากนั้นเรซที่ 8 แดเนียล บิลส์กี และ เฮย์เดน ไฮคาล จากทีม RACING AURORA ซึ่งถือเป็นนักขับเจ้าถิ่นคว้าแชมป์ไปครอง
ขณะที่รุ่น Supercar GTC (เรซที่ 5 และ 6) เริ่มจากเรซที่ 5 อัครพงศ์ อัคนีนิโรธ และกฤษฏิ์ วสุรัตน์ จาก Toyota Gazoo Racing Thailand ผงาดคว้าแชมป์ไปครอง ส่วนเรซที่ 6 กลายเป็น กีกี เอียน รอสส์ จากทีม B-Quik Absolute Racing ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าถ้วยรางวัลได้สำเร็จ
ส่วนรายการ B-Quik Thailand Super Series 2025 ที่พานักขับรุ่น Super Touring มาเยือนสนามเซปังฯ เป็นครั้งแรกนั้นสนุกไม่แพ้กัน เริ่มจากเรซที่ 5 ฐนโรจน์ ธนาสิทธิ์นิธิเกตุ และณัฐนิช ลีวัฒนาวรากุล จากทีม YK Motorsports ออกสตาร์ตในตำแหน่งโพลโพซิชั่นและคว้าชัยอย่างไร้ที่ติ เข้าสู่เรซที่ 6 ต้องชื่นชม ชนกนันท์ นันทมานพ และ ฐนภัทร สุทธิสว่าง จาก M&M Shop Pattaya ที่แม้ว่าจะออกสตาร์ตในตำแหน่งสุดท้ายแต่ยังฝ่าฟันอุปสรรคเข้าไปรับธงคว้าแชมป์ได้สำเร็จ
สำหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตที่พลาดชมความมันในนัดที่ผ่านมา สามารถชมความดุเดือดย้อนหลัง ได้ผ่านช่องทาง www.thailandsuperseries.net และ www.facebook.com/ThailandSuperSeries และเตรียมพบกันอีกครั้งในโค้งสุดท้ายปลายทางฤดูกาล 2025 ซึ่งทัพนักแข่งทุกรุ่นจากรายการ B-Quik Thailand Super Series 2025 และ TSS The Super Series by B-Quik 2025 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ เวทีตัดสินแชมป์ประจำปีระหว่าง 31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน โดยแฟนๆ รายการสามารถรับชมแบบ Live สด ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่ www.thailandsuperseries.net และ www.facebook.com/ThailandSuperSeries