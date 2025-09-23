กกท.แจงหนังสือสหพันธ์เปตองมีข้อมูลคลาดเคลื่อน ยันไม่ได้หนุนสมาคมที่ถูกลงโทษ
จากกรณีที่ สหพันธ์เปตองนานาชาติ (FIPJP) ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ห้ามประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬาเปตองในมหกรรมซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 ในเดือนธันวาคมนี้ โดยเนื้อหาระบุว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ยังคงสนับสนุนสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ ชุดที่ถูกสหพันธ์ลงโทษแบน และแม้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ยอมรับ พร้อมทั้งยืนยันว่าห ากชาติใดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันก็จะถูกลงโทษแบน 2 ปี
ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กันยายน “บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า หลังจากเห็นหนังสือที่สหพันธ์เปตองนานาชาติ ส่งให้คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ พบว่ามีข้อมูลหลายอย่างที่ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนไป หลังจากนี้ กกท. จะทำหนังสือชี้แจงไปยังคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้เข้าใจตรงกันอีกครั้ง
ดร.ก้องศักด กล่าวว่า ที่ผ่านมา กกท. ยอมรับในอำนาจของคณะกรรมการกลาง ไม่ว่าจะเรื่องเตรียมการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขัน กกท. ไม่ได้ติดขัดอะไร เพียงแต่ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากนักกีฬาถึงเรื่องการพิจารณาคัดเลือก ทำให้มีปัญหาต่อเนื่องมา หลังจากนี้ กกท.ก็จะส่งข้อมูลทั้งหมดให้คณะกรมการกลางเป็นผู้พิจารณาเองทั้งหมดเองว่าจะส่งรายชื่อแบบใดเข้าร่วมการแข่งขัน
“เนื้อหาในเอกสารที่สหพันธ์เปตองส่งมามีหลายอย่างที่เข้าใจผิด สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ ชุดที่ถูกสหพันธ์ลงโทษแบน ก็ไม่ได้เขามายุ่งเกี่ยวกับการเตรียมนักกีฬา หรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ กกท.ก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยฯ ชุดที่ถูกลงโทษ หลังจากส่งหนังสือชี้แจงไปแล้ว ก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ที่จะต้องเป็นผู้ชี้แจงให้กับสหพันธ์เข้าใจต่อไป
ดร.ก้องศักด กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องจากเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬา ซึ่งเดิมตามระเบียบ กกท. ไม่สามารถจะจ่ายตรงให้นักกีฬาได้ แต่หลังจากนี้จะดำเนินการแก้ไขระเบียบ เพื่อให้สามารถจ่ายเงินตรงให้นักกีฬาได้เลย
ผู้ว่าการ กกท.กล่าวทิ้งท้ายว่า “ส่วนตัวยังหวังจะได้เห็นกีฬาเปตองได้จัดการแข่งขันในซีเกมส์ ที่ประเทศไทยปลายปีนี้ และพร้อมจะทำทุกทางเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักกีฬา และประเทศชาติ”