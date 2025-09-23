สื่อเวียดนามยกย่อง ตู้เย็น บีหลังท็อป 20 โลก โต้ใส่ชื่อสู้ศึกซีเกมส์ที่ไทย
เวียดนามดอตวีเอ็น สื่อเวียดนาม ตีข่าวยกย่อง เหวียน ถิ บิช เตวียน ดาวตบเวียดนาม หรือที่แฟนวอลเลย์บอลชาวไทย รู้จักกันในนาม “ตู้เย็น” ติดเป็นผู้เล่นตำแหน่งบีหลัง ท็อป 20 ของโลก จากการจัดอันดับของเว็บไซต์วอลเลย์บอลชื่อดังอย่าง Volleybox นอกจากนี้ ยังรายงานว่า ตู้เย็น จะมาลงเล่นซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ
เวียดนามดอตวีเอ็น รายงานว่า จากการจัดอันดับล่าสุดของ Volleybox เหวียน ถิ บิช เตวียน รั้งอันดับ 20 ของโลกในตำแหน่งบีหลัง และน่าสนใจว่ายังอยู่เหนือกว่าซุปเปอร์สตาร์ดังระดับโลกอย่าง ทิจาน่า บอสโควิช ของเซอร์เบีย ที่อยู่อันดับ 24 อีกด้วย และหากนับรวมทุกตำแหน่ง “ตู้เย็น” อยู่อันดับ 120 ของโลก มี 167,25 คะแนน ถือเป็นนักตบลูกยางเวียดนามที่มีคะแนนสูงเป็นอันดับ 2
ส่วนผู้ที่นำมาเป็นอันดับ 1 ของเวียดนามคือ ทานห์ ทุย ปัจจุบันอยู่อันดับ 23 ของโลก มี 326,66 คะแนน และได้รับการยกย่องให้ติดท็อป 6 ของตำแหน่งหัวเสา ที่ดีที่สุดในเวลานี้ ซึ่ง ทานห์ ทุย จะยังคงเป็นกำลังหลักของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามในทัวร์นาเมนต์สำคัญที่รออยู่อย่าง กีฬาซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568
ในส่วนของ “ตู้เย็น” เหวียน ถิ บิช เตวียน ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานจากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ว่า ทีมวอลเลย์บอลเวียดนามไม่ได้ส่งชื่อของ “ตู้เย็น” ลงทะเบียนมาแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 นั้น ทาง เวียดนามดอตวีเอ็น ระบุว่า สื่อไทยรายงานว่า เธออาจจะไม่ถูกลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนาม (VFV) ยืนยันว่า ยังคงใส่ชื่อของ “ตู้เย็น” ไว้ในทีมวอลเลย์บอลเวียดนาม ชุดซีเกมส์