กกท.ตั้งคณะตรวจสอบ ปมสมาคมเปตองถูกสหพันธ์ลงโทษแบน ยันต้องทำอย่างรอบคอบ
จากกรณีที่ สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถูกสหพันธ์เปตองนานาชาติ สั่งลงโทษห้ามส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องจากปัญหาคุณสมบัติของนายกสมาคมฯ ทำให้ได้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการกลาง” เพื่อจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568
ต่อมา สหพันธ์เปตองนานาชาติ (FIPJP) ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ สั่งห้ามประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬาเปตองในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ปลายปีนี้ โดยเนื้อหาระบุว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ยังคงสนับสนุนสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ ชุดที่ถูกสหพันธ์ลงโทษแบน และแม้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ยอมรับ พร้อมทั้งยืนยันว่าหากชาติใดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันก็จะถูกลงโทษแบน 2 ปี นั้น
ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า กรณีของสมาคมกีฬาเปตองฯ ที่ถูกสหพันธ์เปตองนานาชาติลงโทษแบนนั้น ที่ผ่านมา กกท. เคยส่งหนังสือไปขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก สหพันธ์ฯถึงเหตุผลที่สั่งลงโทษแบนแล้ว 2 ครั้ง แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้รับการตอบกลับจากสหพันธ์ฯ
“อย่างไรก็ตามแม้ว่าสหพันธ์จะลงโทษแบน แต่การกีฬาแห่งประเทศไทย ยังไม่สามารถจะสั่งลงโทษได้ทันที เพราะต้องยึดตามกฎหมายไทย จากนี้ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน รวมถึงการส่งหนังสือไปขอข้อมูลจากทางสหพันธ์อีกครั้งด้วย”
“ที่ผ่านมาเคยมีกรณีตัวอย่างมาแล้ว สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ที่เคยถูกสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ (IBA) ลงโทษแบน แล้ว กกท. ไปสั่งลงโทษแบนตามทันทีโดยไม่ได้ตรวจสอบ ปรากฎว่า สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ก็ไปร้องศาลปกครองจนเป็นคดีความในเวลาต่อมา ดังนั้นเราต้องทำอย่างรอบครอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย” ผู้ว่าการ กกท.กล่าว