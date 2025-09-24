ทีมยุติธรรมสีคิ้ว จัดกระชับมิตร ทีมออลสตาร์ปากช่อง สานสัมพันธ์หน่วยงาน
ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง ทีมยุติธรรมสีคิ้ว พบกับ ทีมออลสตาร์ปากช่อง ที่สนามนนทกร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนและส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน มิตรภาพ และรอยยิ้ม
โดยทีมยุติธรรมสีคิ้ว นำทีมโดย นายรัฐวิชญ์ อนันตวิทยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว, นายดนุพร คีรีกิจขจร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสีคิ้ว, นายศิวัช ทีปต์ธนากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครราชสีมา, นายอัศนัย อู่รัชตมาศ รองอัยการจังหวัดสีคิ้ว, นายกฤษฎา กัลยาณธีร์ ผู้อำนวยการส่วนทัณฑปฏิบัติ เรือนจำกลางนครราชสีมา และวินัย เดชนที ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดสีคิ้ว
ส่วนทีมออลสตาร์ปากช่อง นำโดย นายสิทธิชัย สิทธิยานนท์กร ผู้บริหารสนามนนทกร ปากช่อง, นายธนกฤช ฉัตรเลขวนิช ประธานกรรมการ ภูรัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่, นายณัฐพงษ์ ทองดี ปลัดอาวุโสอำเภอปากช่อง, นายศักดิ์ชัย บุราณรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา, นายจำลอง แสนสุข และนายสมชาย โมราบุตร