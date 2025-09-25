สหพันธ์ยิมนาสติก ส่งวิทยากรระดับโลกเปิดคอร์สติวเข้มผู้ฝึกสอนในเมืองไทย
สหพันธ์กีฬายิมนาสติกนานาชาติ ส่งวิทยากรระดับโลกจากสเปน และโปรตุเกส เปิดคอร์สอบรมผู้ฝึกสอนระดับสูงสุดให้กับ 7 ชาติในเมืองไทย ตั้งเป้ามุ่งหวังต่อยอดสร้างเพชรเม็ดใหม่เกิดขึ้นในเวทีระดับโลก โดยเฉพาะโอลิมปิกเกมส์
น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย และรองประธานสหพันธ์กีฬายิมนาสติกแห่งเอเชีย เป็นประธานเปิดโครงการหลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนยิมนาสติกลีลาขั้นสูงสุด ที่ศูนย์ฝึกกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย (JRC Gymnastic Center) ในซอยเพชรเกษม 81 ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2568 โดยมีผู้ฝึกสอนระดับสูงจำนวน 17 คน จาก 7 ประเทศ ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนจากไต้หวัน, อินเดีย, ฮ่องกง, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และผู้ฝึกสอนจากไทยเดินทางเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยสหพันธ์กีฬายิมนาสติกนานาชาติ (FIG) เป็นผู้ดำเนินการออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สำหรับผู้ฝึกสอนยิมนาสติกลีลาที่เข้าร่วมอบรม ทางสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ ( FIG) เป็นผู้พิจารณา ส่วนผู้ฝีกสอนของไทยจำนวน 7 คน ไม่ได้สิทธิ์พิเศษ เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาจาก FIG เช่นเดียวกัน โดยผู้ฝึกสอน 7 คนของไทย ประกอบด้วย น.ส.สุมาลี สุขขา, น.ส.ณัฐญา มาเกิด, น.ส.จิรภิญญา พัฒนศักดิ์, น.ส.วราพร พรสิริจรรยา, น.ส.ปัญจรัตน์ ประวัติโยธิน, น.ส.ธนัชพร จันทร์เอ็น และ นายภวิต ชุติธัญญ์ชญตา รวมทั้ง นางรุ่งกานต์ แสงทองสกุลเลิศ ผู้ตัดสินของไทยได้เข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อเกี่ยวกับความรู้ โดยมี มิสเฮเลน่า เดียส ผู้เชี่ยวชาญชาวประเทศโปรตุเกส กับ มิสมาร์ตา โบโบ้ ไอซ์ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสเปน เป็นวิทยากร ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ กฎ-กติกา และ เทคนิค รวมถึงท่าชุดให้กับผู้เข้าร่วมอบรมตลอดทั้ง 5 วันเต็ม ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. วันละ 8 ชั่วโมง
การอบรมครั้งนี้ บรรดาผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 17 คน จาก 7 ชาติ ต่างแสดงความรู้สึกที่สอดคล้องกันว่า เป็นโครงการที่ดี สถานที่โอ่โถ่ง มีความเงียบสงบ สะดวกสบาย มีความสะอาด และ วิทยากรมีความรู้ มีความสามารถ ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย หากเป็นไปได้อยากให้เปิดโครงการแบบนี้ทุกๆ ปี เพื่อเป็นการพัฒนา พร้อมกับสร้างคผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกที่มีคุณภาพสู่ระดับสากลตามนโยบายของสหพันธ์ อีกด้วย
ขณะที่ ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการเทคนิคกีฬายิมนาสติกลีลา สหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเชีย ( AGU) กล่าวว่า นับว่าเป็นความโชคดีของผู้ฝึกสอนแต่ละชาติที่เข้าร่วมอบรม เนื่องจากผู้ที่ผ่านโครงการนี้ จะมีศักดิ์และสิทธิ์ เป็นผู้ฝึกสอนระดับสูง สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพเป็นผู้ฝึกสอนให้กับทุกชาติได้ทันที ส่วนผู้ฝึกสอนของไทยที่เข้าร่วมอบรมทั้ง 7 คน ทุกคนต้องผ่านการอบรมระดับ 2 มาแล้วทั้งนั้น เมื่อผ่านระดับสูงสุดแล้ว จะเป็นกำลังสำคัญให้กับ สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย กับการพัฒนานักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย สู่โอลิมปิกเกมส์ ตามนโยบายของ สหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ