สเก็ตเชอร์ส จัดกิจกรรม รันนิ่ง เวิร์กชอป ครั้งที่ 33 พานักวิ่งสัมผัสประสบการณ์ ซิตี้ รัน
สเก็ตเชอร์ส (Skechers) แบรนด์ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อความสบายสำหรับรองเท้าวิ่ง จัดกิจกรรม “Skechers Running Workshop ครั้งที่ 33” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเหล่านักวิ่งและคนรักสุขภาพ โดยมี เวธนี จันทาโภ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดค้าปลีก บริษัท สเก็ตเชอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเป็นผู้นำทีมกิจกรรมในครั้งนี้
บรรยากาศงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความเป็นกันเอง โดยเส้นทางวิ่งพิเศษในครั้งนี้มีระยะทางรวมประมาณ 8 กิโลเมตร เริ่มต้นจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต มุ่งหน้าไปยังวัดบางไผ่ ก่อนวิ่งเลียบชมวิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชนบางใหญ่ และกลับสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง เส้นทางใหม่นี้ได้มอบทั้งความสดชื่นในยามเช้า ความคึกคักของผู้คนในพื้นที่ และสีสันของเมืองนนทบุรี สร้างความสุขและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมในครั้งนี้
นอกจากเส้นทางที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าประทับใจแล้วนั้น ผู้เข้าร่วมยังได้รับสิทธิพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อวิ่ง Skechers Running Club อาหารและเครื่องดื่มเติมพลังตลอดเส้นทาง คูปองส่วนลดสินค้าสูงสุดถึง 50% รวมถึงการลุ้นรางวัลจาก Lucky Draw ซึ่งเป็นกิจกรรมไฮไลท์ส่งท้าย ที่สร้างทั้งรอยยิ้มและความตื่นเต้นให้กับผู้ร่วมงาน
อีกหนึ่งความพิเศษของกิจกรรมครั้งนี้คือ การเปิดโอกาสให้นักวิ่งได้ทดลองสวมรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ล่าสุด อย่างรุ่น Skechers Max Run และรุ่น Hands Free Slip-ins Max Run ซึ่งออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา มาพร้อมเทคโนโลยี Max Cushioning โฟมน้ำหนักเบาที่ช่วยรองรับแรงกระแทกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผสานกับพื้นรองเท้า Goodyear Rubber ที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะกับพื้นผิวได้อย่างมั่นใจ
ทั้งยังเสริมความนุ่มสบายด้วยแผ่นรอง Air-Cooled Goga Mat และเทคโนโลยี M-Strike Geometry ที่ช่วยถ่ายน้ำหนักอย่างสมดุล ลดโอกาสการบาดเจ็บ นอกจากนี้ Max Run ยังมาพร้อมดีไซน์ Slip-ins ที่มอบประสบการณ์ “สวมแล้วพร้อมก้าว” สะดวกสบายและตอบโจทย์การซัพพอร์ตนักวิ่งในทุกๆ วัน
กิจกรรม Skechers Running Workshop ครั้งที่ 33 จึงไม่เพียงเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แต่ยังเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการวิ่งในเมืองนนทบุรี พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมก้าวต่อไปอย่างมั่นใจในทุกเส้นทาง
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมวิ่งประจำเดือน “SKECHERS GO LIKE NEVER BEFORE (TH)” รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ จาก SKECHERS ได้ที่ Facebook: SKECHERSThailand และ LINE Official Account: @SkechersTH และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมและทดลองรองเท้ารุ่น “Max Run” ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน Skechers ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือทางเว็บไซต์ https://www.skechers.co.th/