ทีมโป๊กเกอร์ไทย กวาด 12 แชมป์ ศึก ZSOP THE FINAL SNAKE ที่ไต้หวัน
ทีมโป๊กเกอร์ไทย สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ เมื่อทัพนักกีฬาไทยระเบิดฟอร์มสุดร้อนแรง กวาดแชมป์ไปได้ถึง 12 รายการ ในศึก ZSOP THE FINAL SNAKE ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ถือเป็นสถิติสูงสุดของคนไทยนับตั้งแต่มีการจัดทัวร์นาเมนต์ ZSOP
สำหรับไฮไลต์อยู่ที่ “กาย ฐิติวัฒน์” ที่ยังคงโชว์ฟอร์มเฉียบขาด ป้องกันแชมป์ถ้วยวัวสุดหรูในรายการ ZODIAC OX LAST CHANCE – WIN BIG พร้อมเงินรางวัลกว่า 1,220,000 บาท
อีกหนึ่งดาวเด่น “คิว วุฒิไกร” ก็ไม่ทำให้แฟนๆ ผิดหวัง กวาดแชมป์ในรายการ SPEED RACER – NLH BIG BOUNTY รับเงิน 46,000 บาท ก่อนจะทะลุถึงรองแชมป์ในรายการ ZODIAC MONKEY KING MYSTERY BOUNTY ฟันเงินรวมบาวน์ตี้กว่า 863,000 บาท
ขณะที่ “GREGORY WINYARD” สร้างผลงานสุดดุดัน คว้าแชมป์ ZODIAC TIGER KO BOUNTY รับเงินไป 399,000 บาท จากค่าสมัครเพียง 10,500 บาท
ด้าน “มีน ปกฉัตร” ก็ไม่พลาดประเดิมแชมป์แรกในรายการ SPEED RACER – PLO5 BIG BOUNTY รับเงินกว่า 35,000 บาท และยังคว้าอันดับ 17 ใน ZSOP SNAKE MAIN EVENT เพิ่มอีก 254,000 บาท
ทำเนียบแชมป์ ZSOP THE FINAL SNAKE
• ZODIAC OX LAST CHANCE – WIN BIG : กาย ฐิติวัฒน์ – 1,220,000 บาท
• ZODIAC TIGER KO BOUNTY : GREGORY WINYARD – 399,000 บาท
• TURBO – NLH BOUNTY : มิกกี้ จันทิมา – 102,000 บาท
• BUBBLE RUSH – NLH : โอ๋ ดีศิษฐ์ – 97,000 บาท
• HYPER – 3-CARD NLH : สวิส สรวิทย์ – 96,000 บาท
• LADY’S EVENT NLH : นุ่น ศุภานัน – 94,000 บาท
• TURBO – NLH BIG BOUNTY : อ๊อฟ เจษฏากร – 82,000 บาท
• HYPER – NLH : ย้ง ธรากร – 74,500 บาท
• TURBO – PLO4 : เป๊ก สุทธิพจน์ – 71,000 บาท
• HYPER – PLO5 BIG BOUNTY : ภัทร อนุภัทร – 60,000 บาท
• SPEED RACER – NLH BIG BOUNTY : คิว วุฒิไกร – 46,000 บาท
• SPEED RACER – PLO5 BIG BOUNTY : มีน ปกฉัตร – 35,000 บาท
ด้วยฟอร์มการเล่นอันแข็งแกร่ง ทำให้ทีมไทยกลายเป็นขวัญใจแฟนๆ และได้รับการจับตามองอย่างมากในการแข่งขันครั้งต่อไป ซึ่งแฟนโป๊กเกอร์สามารถรอติดตามได้ว่า ทัพนักกีฬาไทยจะสร้างความประทับใจครั้งใหม่ในเวทีใดอีก