ไม้คิว บุกแซงเดือด ศึกดาวรุ่งจูเนียร์ จีพี เวิลด์ ชิงแชมป์โลก ที่มิซาโน อิตาลี
“ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงศ์ หมายเลข 85 ยอดนักบิดดาวรุ่งจาก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ลงแข่งขันเก็บประสบการณ์สนามระดับโลกในศึกดาวรุ่งชิงแชมป์โลกรายการ เอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 สนาม 5 ที่มิซาโน เวิลด์ เซอร์กิต มาร์โก ซิมอนเชลลี ประเทศอิตาลี
เกมการแข่งขันในเรซแรกมีขึ้นในวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ออกสตาร์ตด้วยอันดับ 32 และสามารถพิสูจน์ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยม แม้จะต้องพบกับสถานการณ์ธงแดงจนต้องลดจำนวนรอบการแข่งขัน โดยนักบิดดาวรุ่งไทยสามารถยกระดับความเร็วจนสามารถเข้าเส้นชัยจบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 19
จากนั้นตามต่อด้วยการแข่งขันเรซ 2 ในช่วงบ่าย “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ต่อสู้อย่างยอดเยี่ยม ขับเคี่ยวแย่งชิงอันดับกับนักบิดระดับดาวรุ่งของโลกอย่างเข้มข้นจนมีลุ้นเก็บคะแนนสะสม ก่อนที่สุดท้ายแล้วจะจบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 18 เก็บประสบการณ์ในสนามแข่งขันระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
“ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” เก็บคะแนนสะสม รายการเอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ประจำปี 2025 ได้ทั้งสิ้น 7 คะแนน และเหลือการแข่งขันอีก 2 สนาม โดยสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ เซอร์กิต เด บาร์เซโลนา-กาตาลุญญา ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน นี้
