ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ดันเด็กไทยโชว์ศักยภาพครึ่งฤดูกาลแรก ศึกเอเชีย ทาเลนต์ คัพ 2025
การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบรายการอิเดมิตสึ เอเชีย ทาเลนต์ คัพ (Idemitsu Asia Talent Cup) นับเป็นการแข่งขันในระดับเยาวชนที่มุ่งพัฒนานักแข่งดาวรุ่งจากภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ให้มีโอกาสก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก
สำหรับในฤดูกาล 2025 มีนักแข่งเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 23 คน จาก 11 ประเทศ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินเดีย จอร์แดน เกาหลีใต้ จีน และไทย โดย “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ส่ง “อุ้ม” นพรุธพงษ์ บุญประเวศ กับ “ออสติน” ธนฉรรต ประทุมทอง เข้าร่วมการแข่งขันในฐานะนักแข่งหลัก และผลักดัน “เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร เข้าร่วมการแข่งขันในฐานะนักแข่งไวลด์การ์ด
โดย 3 นักบิดไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อผ่านพ้นครึ่งฤดูกาล 3 สนาม 6 เรซ ที่ประเทศไทย กาตาร์ และมาเลเซีย
“อุ้ม-นพรุธพงษ์” หมายเลข 20 ลงทำการแข่งขันแบบเต็มฤดูกาลเป็นครั้งแรก สามารถเริ่มฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้าโพเดียมอันดับ 3 มาครองได้ในเรซแรกของฤดูกาลที่จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนที่จะคว้าอันดับที่ 4 ในเรซต่อมา คว้าถ้วยรางวัลพร้อมคะแนนสะสมไป 29 คะแนน
จากนั้น “อุ้ม-นพรุธพงษ์” ก็สามารถทำผลงานได้ดีต่อเนื่องในสนามที่ 2 ประเทศกาตาร์ เมื่อจบอันดับที่ 7 และ 4 ได้คะแนนสะสมเพิ่มอีกกว่า 22 คะแนน และล่าสุดสนามที่ 3 ประเทศมาเลเซีย นักบิดดาวรุ่งไทยก็โชว์ผลงานแซงดุเดือดจนคว้าอันดับที่ 4 และ 8 มาได้ จากผลงานดังกล่าวส่งผลให้ “อุ้ม-นพรุธพงษ์” สะสมคะแนนรวมไปทั้งสิ้น 72 คะแนนรั้งอยู่อันดับที่ 3
ด้าน “ออสติน-ธนฉรรต” หมายเลข 5 ลงแข่งขันแบบเต็มฤดูกาลเป็นครั้งที่ 2 ก็ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กัน สนามแรกที่บุรีรัมย์ คว้าอันดับที่ 9 และ 6 เก็บคะแนนสะสมได้ 17 คะแนน จากนั้นแม้จะต้องพบกับสถานการณ์ไม่เป็นใจในสนามที่ 2 ประเทศกาตาร์ แต่นักแข่งดาวรุ่งไทยก็มุ่งมั่น และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจนกลับมาได้ในสนามถัดมาที่มาเลเซีย โดยจบอันดับที่ 12 และ 9 เก็บคะแนนสะสมได้ทั้ง 2 เรซ ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครึ่งฤดูกาล “ออสติน-ธนฉรรต” เก็บคะแนนรวมได้ 28 คะแนน รั้งอยู่ท็อป 10
ขณะที่ ”เฟอร์-ปัญจรุจน์” หมายเลข 24 นักแข่งไวลด์การ์ดก็ทำผลงานได้ดีจนได้รับการจับตามอง เมื่อสามารถเรียนรู้และพัฒนาขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่ต้องพบความผิดหวังในสนามแรก โดยสนามที่ 2 ประเทศกาตาร์ ”เฟอร์-ปัญจรุจน์” บู๊ดุดันจนจบการแข่งขันด้วยอันดับ 8 และ 12 เก็บคะแนนไปได้ 12 คะแนน
ล่าสุดสนามที่ 3 ประเทศมาเลเซีย ”เฟอร์-ปัญจรุจน์” ก็ทำผลงานรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะจบการแข่งขันด้วยอันดับ 12 และ 9 เก็บไปได้อีก 16 คะแนน รวมครึ่งฤดูกาล ”เฟอร์-ปัญจรุจน์” เก็บไป 28 คะแนน รั้งอยู่อันดับที่ 9 เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาในการแข่งขันที่ยอดเยี่ยม
สำหรับการแข่งขัน “อิเดมิตสึ เอเชีย ทาเลนต์ คัพ 2025” สนามที่ 4 จะแข่งขันกันที่ โมบิลิตี้ รีสอร์ท โมเตกิ ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้ แฟนมอเตอร์สปอร์ตส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH