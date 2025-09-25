กีฬา

ฮอนด้าระเบิดความเร็ว BRIC Superbike 2025 กฤษฎา นำทัพล่าแชมป์ สนาม 3

ฮอนด้าระเบิดความเร็ว BRIC Superbike 2025 กฤษฎา นำทัพล่าแชมป์ สนาม 3

ทัพนักบิดฮอนด้าจาก 4 แซทเทิลไลต์ทีม พร้อมรถแข่งตระกูล CBR Series เตรียมลงดวลความเร็วในศึก NEXZTER BRIC Superbike 2025 สนามที่ 3 สุดสัปดาห์นี้ หลังจาก 2 สนามแรกโชว์ฟอร์มร้อนแรง กวาดชัยชนะและครองโพเดียมต่อเนื่องพร้อมสร้างเกมการแข่งขันเข้มข้นให้แฟนความเร็วชาวไทย และยกระดับมาตรฐานทีมแข่งสู่เวทีมอเตอร์สปอร์ต

ผลงานเด่นจาก 2 สนามแรกอยู่ที่รุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS1) “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 บิด Honda CBR600RR จากทีมอีสต์ เอ็นเจที พีทีที ลูบริแคนท์ส ฮอนด้า ทีม คว้าชัย 2 สนามติดต่อกัน เก็บคะแนนเต็ม 50 คะแนน ขึ้นนำบนตารางสะสม

ขณะที่ “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 จากทีมอิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส เตรียมท้าชิงแชมป์ในสนามที่ 3 ตามมาติดๆ ในอันดับที่ 2 ในตารางคะแนนสะสม การชิงชัยรุ่นนี้จึงเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของการแข่งขัน เป็นการต่อสู้กันระหว่างนักบิดดาวรุ่งฮอนด้า

ในรุ่นซุปเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (SB1) ซึ่งถือเป็นคลาสใหญ่ที่สุดของการแข่งขัน รถแข่ง Honda CBR1000RR-R แสดงศักยภาพเหนือชั้น โดย “ซุป” อนุชา นาคเจริญศรี หมายเลข 10 นักบิดมากประสบการณ์จากทีม โปร ฮอนด้า บริดจสโตน อันเดรียนี เบกดิกซ์ เอเอ็น เรซซิ่ง ทีม คว้าโพเดียมต่อเนื่องอยู่ในอันดับ 2 บนตารางคะแนนสะสม และ “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 สังกัดทีม อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส ลงแข่งขันรุ่นใหญ่เป็นปีแรก แต่สามารถขึ้นเต็งคะแนนสะสมอันดับที่ 3

ADVERTISMENT

ในรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 250 ซีซี (SS1) มีสองดาวรุ่งจากทีม โปร ฮอนด้า สิทธิพล ไออาร์ซี ดีไอดี ซีบี อาชิ กิตติ เรซซิ่ง ลงสนามด้วยรถแข่ง Honda CBR250RR ได้แก่ “เฟรม” ภูริทัต จันจาด หมายเลข 98 และ “ต้นกล้า” ภคภัคร พึ่งเจริญ หมายเลข 78 ทั้งคู่พัฒนาความเร็วและอันดับการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ศึก NEXZTER BRIC Superbike 2025 สนามที่ 3 จะดวลความเร็วกันระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2568 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์