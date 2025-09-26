นับถอยหลัง 74 วัน! อรรถกร เดินหน้าเต็มกำลังจัดซีเกมส์ แม้เวลาจำกัด เชื่อไทยจัดสมศักดิ์ศรี
นับถอยหลัง 74 วัน! รมว.อรรถกร ศิริลัทธยากร ประกาศเดินหน้าเต็มกำลัง จัดศึกกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แม้เวลาจำกัด แต่เชื่อมั่นหากทุกฝ่ายร่วมมือ ประเทศไทยจะจัดงานได้สมศักดิ์ศรีเจ้าภาพ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน เวลา 08.30 น. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายอิทธิ ศิริลัทธยากร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นวันแรก และเข้าสักการะศาลพระภูมิ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงบริเวณสวน 4 ภาค
นายอรรถกร กล่าวว่า ได้ขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้มีขวัญกำลังใจ ทำเพื่อประชาชน และนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย และเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือน
นายอรรถกร กล่าวต่อว่า ตนอยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใครๆ ก็อยากมาเยี่ยมชม เดินทางมาแล้วรู้สีกได้รับความปลอดภัยจากการดูแลของประเทศไทย ภารกิจเร่งด่วนที่กระทรวงต้องดำเนินการทันที คือการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีกเพียง 74 วันข้างหน้า โดยตน และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบถึงปัญหาและกำลังเร่งดำเนินการแก้ไข
“แม้เวลาที่เหลือจะค่อนข้างจำกัด แต่เชื่อมั่นว่า หากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ใส่ใจในรายละเอียด ก้าวข้ามอัตตาส่วนตัว และทำงานเพื่อชาติร่วมกัน เราจะสามารถจัดซีเกมส์ได้อย่างมีมาตรฐานสากล และสมศักดิ์ศรีในฐานะเจ้าภาพ หลังจากห่างหายจากการเป็นเจ้าภาพมานานเกือบ 20 ปี” นายอรรถกร กล่าว