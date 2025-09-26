สปาร์ตันเชียงใหม่ กระแสแรง! นักกีฬา-ผู้ติดตามกว่า 1.5 หมื่นคนร่วมประชัน คาดสะพัด 250 ล้าน
สปาร์ตันเชียงใหม่ Trifecta Weekend 2025 กระแสสุดร้อนแรงแซงขึ้นแท่นเบอร์ 1 อาเซียน ยอดทะลุเป้า นักกีฬาทั่วโลกกว่า 5 พันคน รวมผู้ติดตามกว่า 1.5 หมื่นจากกว่า 50 ประเทศจากทั่วโลก ตบเท้าร่วมประชันความแกร่ง 27-28 กันยายนนี้ และบัตรสปาร์ตัน Beast 21 กม. / Sprint 5 กม. และ Kids 0.8-3.2 กม. บัตรหมดเกลี้ยง คาดรายได้สะพัดเชียงใหม่กว่า 250 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ ได้มีการแถลงข่าวเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบาก ฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก รายการ “2025 Chiang Mai Spartan Trifecta Weekend (Thailand National Series) & HH12HR” สนามที่ 4 ของซีซั่น “Amazing Spartan Race Thailand 2025” โดยได้รับเกียรติ นายศุภฤกษ์ เกรียงทองกุล ผู้จัดการอาวุโสสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ, นายอิทธิรัฐ สินารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ CEO – RunRIO Thailand เจ้าของลิขสิทธิ์ Spartan Race และ Tough Mudder ประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย, ฟูซาโกะ คาไซ International Race Director/Quality Manager และ “เมจิ” อโณมา คุ๊ก เซเลปและอินฟลูเอ็นเซอร์ชาวไทย ร่วมกันแถลงรายละเอียดของการแข่งขัน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, ทีเส็บ, กองทัพบก และจังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลังจัดเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลกในรายการ “Amazing Spartan Race Thailand 2025” ซึ่งในซีซั่น 2025 เป็นสุดยอดซีรีส์ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยการเปิด 5 เมืองเจ้าภาพ ประกอบด้วย หัวหิน, เขาใหญ่, ชลบุรี, เชียงใหม่ และพัทยา พร้อมรับนักกีฬาสปาร์ตันกว่า 60 ประเทศทั่วโลก
สำหรับศึกเทศกาลวิ่งวิบากฝ่าด่าน “Amazing Spartan Race Thailand 2025” เดินทางมาถึงสนามที่ 4 ของซีซั่นนี้ในรายการ “2025 Chiang Mai Spartan Trifecta Weekend (Thailand National Series) & HH12HR” ซึ่งเปิดสังเวียนพิสูจน์ความแข็งแกร่งกันที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน และวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 โดยจะมีการแข่งขันประเภท Beast 21 กม. 30 ด่านอุปสรรค, Super 10 กม. 25 ด่านอุปสรรค, Sprint 5 กม. 20 ด่านอุปสรรค, Hurricane Heat 12 ชม. และ Spartan Kids 0.8-3.2 กม. 10+ ด่านอุปสรรค
2025 Chiang Mai Spartan Trifecta Weekend (Thailand National Series) & HH12HR กระแสสุดร้อนแรงจนดันขึ้นแท่นเบอร์ 1 อาเซียน หลังจากเปิดรับสมัครมีบรรดาเหล่านักสู้สปาร์ตันแห่สมัครเข้าร่วมพิสูจน์ความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ ด้วยยอดทะลุเป้านักกีฬาสมัครเข้าร่วมกว่า 5,000 คน พร้อมด้วยผู้ติดตามกว่า 1.5 หมื่นจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ตบเท้ามารวมพลกันที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่
การแข่งขันในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2568 จะมีการชิงชัยในประเภท Beast 21 กม. 30 ด่านอุปสรรค / Sprint 5 กม. 20 ด่านอุปสรรค / Hurricane Heat 12 ชม. จากนั้นในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 จะเป็นการชิงชัย Super 10 กม. 25 ด่านอุปสรรค / Sprint 5 กม. 20 ด่านอุปสรรค ซึ่งสำหรับระยะ Sprint 20 ด่านอุปสรรคนับเป็นจุดเริ่มต้นของคนทั่วไป และก้าวต่อไปของการก้าวเข้าสู่วิถีสปาร์ตัน คุณต้องเพิ่มความท้าทายต่อไปด้วยระยะ Super 25 กับระยะทางที่เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว และด่านอุปสรรคที่ท้าทายมากขึ้นอีก 5 ด่าน หากคุณเตรียมตัวมาพร้อม ฝึกซ้อมมาอย่างดี การเอาชนะระยะ Super ที่ห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่ที่จะถึงนี้ จะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคุณ
ในส่วนเงินรางวัลที่สุดยอดสปาร์ตันที่ร่วมพิชิตสนามเชียงใหม่ ประเทศไทยจะได้รับไป สำหรับใครที่แข็งแกร่งที่สุด 3 คน ทั้งชายและหญิงในแต่ละประเภท นี่คือผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความมุ่งมั่นความพยายามที่ทุกคนได้แลกมันไป ประกอบด้วย
Top 3 Elite Beast 21K อันดับ 1 รับเงินรางวัล 15,000 บาท, อันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท และอันดับ 3 รับเงินรางวัล 7,000 บาท
Top 3 Overall Thailand National Series 2025 อันดับ 1 รับเงินรางวัล 12,000 บาท, อันดับ 2 รับเงินรางวัล 9,000 บาท และอันดับ 3 รับเงินรางวัล 7,000 บาท
Top 3 Elite Super 10K อันดับ 1 รับเงินรางวัล 10,000 บาท และอันดับ 2 รับเงินรางวัล 7,000 บาท และอันดับ 3 รับเงินรางวัล 5,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันประเภท Spartan Kids 0.8-3.2 กม. สำหรับนักกีฬาเยาวชน สปาร์ตัน คิดส์ ได้โอกาสทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกาย ซึ่งก็ถือได้ว่าได้กระแสตอบรับอย่างร้อนแรงฉุดไม่อยู่ไม่แพ้กัน หลังจากที่มีบรรดาเหล่านักกีฬาเยาวชน สปาร์ตัน คิดส์ สมัครเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์เป็นที่เรียบร้อย ทำให้ในช่วงการแข่งขันจะมีทั้งนักสู้สปาร์ตันรุ่นใหญ่ และสปาร์ตัน คิดส์ เข้าร่วมประชันกันอย่างคึกคัก ทำให้จากการจัดศึกเทศกาล สปาร์ตันเชียงใหม่ Trifecta Weekend 2025 คาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้สะพัดกว่า 250 ล้านบาทตลอดการจัดการแข่งขันอีกด้วย
ภายในงานยังแถลงข่าวครั้งนี้ได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนการจัดงาน “2025 Chiang Mai Spartan Trifecta Weekend (Thailand National Series) & HH12HR” ประกอบด้วย Supersports, Meiji (อโณมา คุ๊ก), Suunto, Amino Vital ,Ginzy, Beanbag, ISUZU, Pocari Sweat Fight 5, Bangkok Sports Massage, โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์, เชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, TAGTHAi, The Movement Playground
สำหรับผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ Spartan Race Thailand (https://www.facebook.com/spartanracethailand)