คุณหญิงปัทมา พบ รมว.กีฬาเกาหลี แลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนากีฬาในมิติกว้างขึ้น
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) ได้เข้าพบกับ นายแช ฮวี-ยอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วย นายริว ซึง มิน ประธานคณะกรรมการกีฬาและโอลิมปิกแห่งประเทศเกาหลี (KSOC) และอดีตกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยแห่งชาติ กรุงโซล (National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul) สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 26 กันยายน
สำหรับการพบปะครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากีฬาแบดมินตัน กีฬาที่อยู่ในโอลิมปิกฤดูร้อน ตลอดจนการยกระดับวงการกีฬาในมิติที่กว้างขึ้น ทั้งในด้านการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และการใช้กีฬาสร้างสรรค์สังคม