นักบิดฮอนด้า พาเหรดทะลุ Q2 สมเกียรติ รั้งอันดับ 18 วันแรกศึกเจแปนีส จีพี
ทัพนักบิดฮอนด้าสร้างผลงานร้อนแรงในศึกโมโตจีพี 2025 สนาม 17 รายการ เจแปนีส กรังด์ปรีซ์ ที่สนามโมบิลิตี้ รีสอร์ท โมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 26 กันยายน โดยทะลุเข้าสู่ Q2 ได้ถึง 3 คัน นำโดย โจอัน เมียร์ หมายเลข 36 รั้งอันดับ 4 และลูก้า มารินี หมายเลข 10 ตามมาในอันดับ 6 จากฮอนด้า เอชอาร์ซี รวมถึง โยฮันน์ ซาร์โก้ หมายเลข 5 จากฮอนด้า แอลซีอาร์ ในอันดับ 10
ขณะที่ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 นักบิดขวัญใจชาวไทยจากอิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ สามารถเค้นฟอร์มเก่งได้อย่างต่อเนื่องในสนามโมเตกิ ซึ่งเจ้าตัวมีความคุ้นเคย ขยับขึ้นไปสูงสุดถึงอันดับ 7 ก่อนพลาดล้มในช่วงท้ายระหว่างทำเวลาลุ้นขึ้นไปติดท็อป 10 โดยดาวบิดไทยจบวันแรกในอันดับ 18 หลังผ่านการซ้อมรอบแบ่งกลุ่ม
ทั้งนี้ ศึกเจแปนีส กรังด์ปรีซ์ จะจับเวลารอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ต และแข่งขันรอบ สปรินต์เรซ เวลา 13.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายนนี้ โดยรอบเมนเรซ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายนนี้ เวลา 12.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV