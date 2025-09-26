กีฬา

นักบิดฮอนด้า พาเหรดทะลุ Q2 สมเกียรติ รั้งอันดับ 18 วันแรกศึกเจแปนีส จีพี

นักบิดฮอนด้า พาเหรดทะลุ Q2 สมเกียรติ รั้งอันดับ 18 วันแรกศึกเจแปนีส จีพี

ทัพนักบิดฮอนด้าสร้างผลงานร้อนแรงในศึกโมโตจีพี 2025 สนาม 17 รายการ เจแปนีส กรังด์ปรีซ์ ที่สนามโมบิลิตี้ รีสอร์ท โมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 26 กันยายน โดยทะลุเข้าสู่ Q2 ได้ถึง 3 คัน นำโดย โจอัน เมียร์ หมายเลข 36 รั้งอันดับ 4 และลูก้า มารินี หมายเลข 10 ตามมาในอันดับ 6 จากฮอนด้า เอชอาร์ซี รวมถึง โยฮันน์ ซาร์โก้ หมายเลข 5 จากฮอนด้า แอลซีอาร์ ในอันดับ 10

ขณะที่ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 นักบิดขวัญใจชาวไทยจากอิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ สามารถเค้นฟอร์มเก่งได้อย่างต่อเนื่องในสนามโมเตกิ ซึ่งเจ้าตัวมีความคุ้นเคย ขยับขึ้นไปสูงสุดถึงอันดับ 7 ก่อนพลาดล้มในช่วงท้ายระหว่างทำเวลาลุ้นขึ้นไปติดท็อป 10 โดยดาวบิดไทยจบวันแรกในอันดับ 18 หลังผ่านการซ้อมรอบแบ่งกลุ่ม

ทั้งนี้ ศึกเจแปนีส กรังด์ปรีซ์ จะจับเวลารอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ต และแข่งขันรอบ สปรินต์เรซ เวลา 13.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายนนี้ โดยรอบเมนเรซ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายนนี้ เวลา 12.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV