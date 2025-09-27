ไม่ยอมแพ้ แม้ฝนถล่ม! สปาร์ตันเชียงใหม่ ยังคึกคัก นักกีฬาลุย Sprint 5 กม. ฝ่าด่านโหด

ไม่ยอมแพ้ แม้ฝนถล่ม! สปาร์ตัน เชียงใหม่ ยังคึกคัก นักกีฬาลุย Sprint 5 กม. ฝ่าด่านโหด
แม้จะต้องเผชิญกับฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงค่ำ แต่การแข่งขัน Spartan Chiang Mai ยังคงเต็มไปด้วยความคึกคักและพลังนักสู้จากนักกีฬาทั้งกลุ่ม Elite, Age Group และ Open Group ที่ต่างไม่หวั่นอุปสรรคทางธรรมชาติ พร้อมใจกันลงสนามประชันความแกร่งในระยะ Sprint 5 กิโลเมตร ท่ามกลางด่านท้าทายถึง 20 ด่าน ที่เรียกเหงื่อและทดสอบทุกสภาพร่างกายและจิตใจ ขณะที่ฝ่ายจัดการแข่งขันได้แสดงความห่วงใย เข้าใจ และใส่ใจนักกีฬา ด้วยการเปิดให้ผู้ลงทะเบียนในระยะ Beast สามารถโอนสิทธิ์ไปร่วมสนามอื่นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, ทีเส็บ , กองทัพบก และจังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลังจัดเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลกในรายการ “Amazing Spartan Race Thailand 2025” ซึ่งในซีซั่น 2025 เป็นสุดยอดซีรีส์ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยการเปิด 5 เมืองเจ้าภาพ ประกอบด้วย หัวหิน, เขาใหญ่, ชลบุรี, เชียงใหม่ และพัทยา พร้อมรับนักกีฬาสปาร์ตันกว่า 60 ประเทศทั่วโลก
ล่าสุดศึกเทศกาลวิ่งวิบากฝ่าด่าน “Amazing Spartan Race Thailand 2025” ได้เปิดฉากประชันเป็นสนามที่ 4 ของซีซั่นนี้ในรายการ “2025 Chiang Mai Spartan Trifecta Weekend (Thailand National Series) & HH12HR” ซึ่งมีกองทัพนักกีฬาสปาร์ตันตบเท้ามาร่วมพิสูจน์ความแข็งแกร่งกันที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน และวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 โดยจะแข่งขันประเภท Beast 21 กม. 30 ด่านอุปสรรค, Super 10 กม. 25 ด่านอุปสรรค, Sprint 5 กม. 20 ด่านอุปสรรค, Hurricane Heat 12 ชม. และ Spartan Kids 0.8-3.2 กม. 10+ ด่านอุปสรรค
โดยการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2568 ได้รับเกียรติจาก นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬา โดยมี นายศุภฤกษ์ เกรียงทองกุล ผู้จัดการอาวุโสสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ, นายอิทธิรัฐ สินารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, นายเก่ง ชัยวารินทร์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่, นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนผู้สนับสนุน ร่วมกันปล่อยตัวนักกีฬาด้วย
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้มีน้ำท่วมที่บริเวณสนามแข่งขัน ดังนั้นทางผู้จัดการแข่งขันมีความห่วงใยความปลอดภัยของนักกีฬาระยะ Beast 21 กม. 30 ด่านอุปสรรค ซึ่งจะต้องเข้าป่าและอาจจะไม่ปลอดภัย ทำให้ตัดสินใจประกาศยกเลิกการแข่งขันระยะ Beast 21 กม. 30 ด่านอุปสรรค แต่นักกีฬา Elite Group จากระยะดังกล่าวยังสามารถเข้าร่วมวิ่งระยะ Sprint 5 กม. 20 ด่านอุปสรรค แทนได้ นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการแข่งขันได้มีการแจ้งว่า นักกีฬาที่ต้องการโอนสิทธิ์ระยะ Beast ไปสนามอื่น (ไทยหรือมาเลเซีย) สามารถโอนได้ย้ายได้จุดลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย
ทั้งนี้แม้ว่าจะมีสภาพอากาศฝนตกหนัก แต่สำหรับในระยะ Sprint 5 กม. 20 ด่านอุปสรรค ยังเต็มไปด้วยความสนุกสนานเมื่อนักกีฬา Elite Group ได้เข้าร่วมแข่งขันกับนักกีฬา Age Group และ Open Group กันอย่างสุดมัน เมื่อทุกต่างสัมผัสกับคอนดิชั่นของสนามแข่งขันที่ฝนหยุดแล้ว แต่ยังมีความชุ่มช่ำของสนามที่เหมาะกับการเล่นด้วยกันอย่างเข้าขา ทำให้ทุกคนต่างสนุกสนานไปกับสนามแข่งขันที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ จนส่งผลให้บรรยากาศมีความคึกคักไม่ยอมแพ้ต่อฝนที่ตกหนักมาก่อนหน้านี้เลยทีเดียว
สำหรับการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 จะมีการแข่งขันระย Super 10 กม. 25 ด่านอุปสรรค และ Spartan Kids 0.8-3.2 กม. 10+ ด่านอุปสรรค โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ Spartan Race Thailand (https://www.facebook.com/spartanracethailand)