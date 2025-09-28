นักกีฬาชั้นนำไทย-เทศ แห่ร่วมวิ่งสายอัลตร้าโรด CHIANG MAI 24 HR CHALLENGE
นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานแถลงข่าวและแนะนำนักกีฬาชั้นนำสำหรับการแข่งขันวิ่งสายอัลตร้าโรด รายการ CHIANG MAI 24 HR CHALLENGE ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานกีฬาระดับชาติและนานาชาติ ร่วมด้วยที่สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2568
นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา กล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมกีฬาและการยกระดับมาตรฐานของ CHIANG MAI 24 HR CHALLENGE ให้สอดคล้องกับทิศทางกีฬาโลก
ขณะที่ นายสงค์ศักดิ์ คำศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 กล่าวถึงการสนับสนุนเชิงนโยบายและทรัพยากรให้การแข่งขันครั้งนี้มีคุณภาพและเป็นเวทีสำคัญ
ด้านนายจิลล์ซู ปาร์ค ผู้แทน IAU ประเทศเกาหลีใต้ กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง IAU และประเทศไทย ในการผลักดันการแข่งขันอัลตร้ามาราธอนไทยสู่เวทีโลก
ในช่วง “Meet the Elites” ได้มีการแนะนำนักกีฬาชั้นนำระดับโลกและไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น Zheng Yongmin แชมป์จากเกาหลีใต้ทำสถิติไว้ 243.44 กม. ใน 24 ชั่วโมง, Cheng Yanchun และ Shan Ying จากจีน รวมถึงนักกีฬาหญิงไทยแถวหน้า ดาริกา สุวรรณมงคล แชมป์หญิงไทยปีที่แล้ว วิ่งได้ 173.30 กม. ใน 24 ชั่วโมงและทีมชาติไทยเช่น ที่มีผลงานระดับนานาชาติหลายรายการ
การแข่งขัน CHIANG MAI 24 HR CHALLENGE ไม่ได้เป็นเพียงสนามวิ่ง แต่เป็น “บทใหม่ของวงการกีฬาไทย” ที่แสดงความร่วมมือระหว่างภาคส่วนท้องถิ่นและระดับสากลในการยกระดับวงการวิ่งของไทย
สำหรับ Chiang Mai 24-Hour Challenge 2025 ถือเป็นการจัดงานวิ่งสายอัลตร้าโรด ที่บรรดานักวิ่งจะได้มาประลองกันทั้งความเร็ว และความทนทาน วิ่งแบบไม่พัก 24 ชั่วโมง โดยใช้เส้นทางวิ่งวนรอบภายใน สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่
แบ่งประเภทการแข่งขัน ออกเป็นดังนี้
-24 ชม. : 60 รอบ (Spirit) >> 72 รอบ (Challenger) >> 101 รอบ (Elite) >> 146 รอบ (Grand Elite)
-12 ชม.: 37 รอบ (Spirit) >> 52 รอบ (Challenger)
-6 ชม.: 17 รอบ (Spirit) >> 25 รอบ (Challenger)
-2 ชม.: 2 รอบ (Medal Chaser) >> 7 รอบ (Spirit) >> 10 รอบ (Challenger)