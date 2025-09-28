ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 3 ยกระดับศึกฟุตบอลมหาวิทยาลัยสู่ระดับประเทศ สัมผัสระดับโลกที่อังกฤษ
ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 3 การแข่งขันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัย ที่จัดโดยน้ำแร่ธรรมชาติช้าง โดยมุ่งหวังพัฒนาฟุตบอลไทยไปสู่เวทีโลก ปีนี้ยกระดับการแข่งขันไปสู่ระดับประเทศ มอบโอกาสและเวทีให้กับน้องๆ นักฟุตบอลมหาวิทยาลัยร่วมฟาดแข้งโชว์ฝีเท้ากว่า 52 ทีมจากทั่วภูมิภาค พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ ได้ก้าวตามฝันในเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ กับแคมเปญ ช้าง ส่งแชมป์ ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ไปอังกฤษ ปี 3
ล่าสุดพาทีมแชมป์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กว่า 50 ชีวิต และตัวแทนนักกีฬาจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งคว้ารางวัล SPORTSMANSHIP (น้ำใจนักกีฬา) พร้อมอินฟลูสายฟุตบอลตัวท็อป อย่าง ลีซอ-ธีระเทพ วิโนทัย, จีโน่ เดอะ แสน็ค, ดูบอลกับแนท และฮาย จากเพจขอบสนาม ไปร่วมเปิดประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งความเอ็กซ์คลูซีฟในครั้งนี้ คือการได้ไปฝึกซ้อมกับโค้ชมืออาชีพของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ และลงสนามดวลแข้งกับนักเตะจากอังกฤษ ที่สนามซีเกรฟ สนามซ้อมที่ทันสมัยติดท็อป 3 ของอังกฤษ พร้อมชมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกแบบติดขอบสนามอย่างพรีเมียร์ลีกถึง 2 แมตช์ ได้แก่ ศึกแมนเชสเตอร์ ดาร์บี้ เรือใบสีฟ้า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ปะทะ ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่สนามเอติฮัด และเอฟเวอร์ตัน ปะทะ แอสตัน วิลลา ที่สนามที่ใหม่ที่สุด อย่างฮิลล์ ดิกกินสัน สเตเดียม ซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแรก
พร้อมชมสนามระดับตำนานอย่างแอนฟิลด์ของสโมสรลิเวอร์พูล แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมา โอลด์ แทรฟฟอร์ด ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และรังเหย้าของเลสเตอร์ ซิตี้ แบบทุกซอกทุกมุม อีกทั้งยังได้ไปชมแลนด์มาร์กชื่อดังของประเทศอังกฤษอย่าง สโตน เฮนจ์ ลอนดอนอาย หอนาฬิกาบิ๊กเบน ฯลฯ สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของช้างในการส่งเสริมรากฐานฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยให้ได้รับความนิยมมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยพัฒนาน้องๆ ได้ต่อยอดในเส้นทางอาชีพนักเตะต่อไปในอนาคต
นายเจษฎากร โคชส์ ผู้อำนวยการสำนักการตลาด น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง กล่าวว่า ช้างให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาวงการฟุตบอลไทยมากว่า 30 ปี เพื่อยกระดับมาตรฐานฟุตบอลไทยสู่เวทีโลก เช่นเดียวกับการจัดการแข่งขัน “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ” ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มนักศึกษาและมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ปีนี้เป็นปีที่ 3 ของการแข่งขัน เราเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศกว่า 52 ทีม ได้มีส่วนร่วมและเป็นเวทีให้น้องๆ นักฟุตบอลได้รับโอกาสแข่งขันเพื่อชิงรางวัล Dream Prize เปิดประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งช้างจะยังคงเดินหน้าจัดการแข่งขัน “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปีที่ 4” และปีต่อๆ ไป เพื่อพัฒนาเยาวชนและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้น้องๆ ได้ก้าวไปสู่นักเตะอาชีพในอนาคต นอกจากนั้น พิเศษสุดในปีนี้ ช้างเพิ่มรางวัล SPORTSMANSHIP ให้กับนักฟุตบอล 1 คนที่แสดงความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ได้รับรางวัลนี้ด้วยเช่นกัน
“ภู” สิทธิรักษ์ เกิดขุมทอง กัปตันทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดเผยความประทับใจหลังจากเข้าร่วมทริปว่า “การที่ช้างพาพวกเรามาเปิดประสบการณ์ระดับโลกที่อังกฤษครั้งนี้มันคือที่สุดแล้วครับ ในชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ชมแมทช์การแข่งขันระดับโลกระหว่าง แมน ซิตี้ และแมนยู แบบติดขอบสนาม ที่พิเศษยิ่งกว่าคือการได้เข้าไปในสนามซ้อมซีเกรฟของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ได้สัมผัสความเป็นมืออาชีพระดับโลก ทำให้พวกเรารู้ว่ายังต้องพัฒนากันอีกมากแค่ไหน โอกาสที่ช้างมอบให้คือแรงบันดาลใจให้เรากลับไปเพื่อตั้งใจฝึกฝนให้มากขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นนักเตะอาชีพ อยากเชิญชวนเพื่อน ๆ ทุกมหาวิทยาลัยมาลงแข่งในรายการนี้ เพื่อจะได้รับประสบการณ์ดี ๆ แบบพวกเรา ถ้าไม่ใช่เพราะช้าง พวกเราคงไม่ได้มาสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้ ขอบคุณช้างมากๆ ครับ”
“โค้ชเอก” เอกชัย ปรีชากุล อาจารย์ฝ่ายกีฬาและผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง “ขอบคุณช้างมาก ๆ นะครับ การที่พวกเรา ม.กรุงเทพธนบุรี ได้มาฝึกซ้อมที่สนามที่ติดท็อปส์ 3 ของอังกฤษอย่างซีเกรฟ ทำให้เราเห็นถึงความพร้อมและความเป็นมืออาชีพที่แท้จริง ทั้งวิทยาศาสตร์การกีฬา อุปกรณ์ และวิธีการฝึก ตลอดจนได้ปะทะแข้งกับนักเตะจากอังกฤษ และการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมอันล้ำสมัย คือโอกาสล้ำค่าที่ช้างมอบให้ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เรากลับไปพัฒนาตัวเองและวงการฟุตบอลไทยต่อไป”
“ฟลุ๊ค” อภิวัฒน์ มิตรรักษ์จาก นักกีฬาจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น ผู้คว้ารางวัล SPORTSMANSHIP กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากครับที่ได้รับรางวัล SPORTSMANSHIP ซึ่งปีนี้นับเป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัลนี้ รางวัลนี้มีความหมายสำหรับผมมาก เพราะไม่ใช่แค่เรื่องของฝีมือในสนาม แต่ยังสะท้อนถึงความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในและนอกสนาม สำหรับการเดินทางไปร่วมทริปในครั้งนี้ นอกจากได้รู้จักเพื่อนใหม่จาก ม.กรุงเทพธนบุรีแล้ว ผมยังได้รับประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ครับ ทั้งความรู้ เทคนิค และแนวคิดใหม่ ๆ โดยเฉพาะเคล็ดลับสำคัญที่ได้เรียนรู้จากการฝึกซ้อมกับโค้ชของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ซึ่งผมตั้งใจจะนำกลับมาแบ่งปันกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อร่วมกันพัฒนาทีมของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต”
“ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย “ตำนานช้างศึก จากช่อง “Man of The Match” กล่าวว่า “นักเตะไทยมีความสามารถและมีศักยภาพ การได้มาสัมผัส ได้ร่วมฝึกซ้อม ได้ลงแข่ง ตลอดจนการได้มาเห็นมืออาชีพ การให้ความสำคัญกับคำว่าวินัย อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการกีฬา ไปจนถึงหลักการโภชนาการ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้น้องๆพัฒนาขึ้นไปอีก สมัยที่ผมเป็นนักเตะ ผมก็ได้รับโอกาสจากช้างในโครงการ “ช้างไทยสู่เอฟเวอร์ตัน” เช่นกัน ทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการที่จะเล่นฟุตบอลต่อไป ขอให้ช้างอยู่เคียงข้างวงการฟุตบอลตลอดไปครับ”
ปิดท้ายด้วย “จีโน่ เดอะ แสน็ค” กล่าวว่า “พี่ลีซอร่วมทริปนี้เป็นปีที่ 2 ส่วนผมได้มาปีแรก บอกเลยครับว่าสนุกมาก ประสบการณ์การซ้อมกับโค้ชระดับโลกที่สนามที่ยอดเยี่ยมคือโอกาสที่หาไม่ได้ง่าย ๆ น้อง ๆ ได้พิสูจน์ความสามารถในฐานะแชมป์ แม้เจอกับนักเตะอังกฤษก็ยังทำได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อ วันนี้น้อง ๆได้รับประสบการณ์อันล้ำค่ากลับไปเต็ม ๆ ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้พัฒนาต่อยอดสู่การเป็นนักเตะอาชีพ ใครที่อยากมาสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ ปีหน้าช้างจัดแน่ ติดตาม “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ไปอังกฤษ ปี 4” ได้ที่ Facebook Chang World นะครับ”
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี “น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” ได้ผลักดัน สนับสนุนและยกระดับวงการฟุตบอลไทยมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้กีฬาฟุตบอลก้าวขึ้นเป็นกีฬายอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศ พร้อมร่วมมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วน ในการสร้างสรรค์กิจกรรมและแคมเปญต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวงการฟุตบอลไทยในทุกระดับ เพื่อปูรากฐานที่แข็งแกร่ง ตั้งแต่ระดับเยาวชน ทีมชาติ ไปจนถึงการสนับสนุนสโมสรในลีกระดับโลก ดังนี้
ระดับเยาวชน : การแข่งขัน Chang Junior Cup การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีทีมร่วมแข่งขันกว่า 216 ทีม ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถือเป็นเวทีสำคัญในการสร้างรากฐานนักเตะคุณภาพสู่ระดับอาชีพ
ระดับมหาวิทยาลัย : การแข่งขัน Chang U-Champion Cup การแข่งขันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จุดประกายแรงบันดาลใจให้นักฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัย ด้วยรางวัล Dream Prize สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ ทั้งในระดับสโมสร และช้างศึกทีมชาติไทย
ระดับอาชีพ : การแข่งขัน Chang FA Cup ทัวร์นาเมนต์ระบบน็อกเอาต์ที่มีสโมสรจากทั่วประเทศเข้าร่วม นอกจากนี้ ช้าง ยังให้การสนับสนุนสโมสรฟุตบอลไทยมากกว่า 30 ทีม อาทิ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, ราชบุรี เอฟซี, ชลบุรี เอฟซี เป็นต้น
ระดับชาติ : สนับสนุน ช้างศึกทีมชาติไทย อย่างต่อเนื่อง โดยนักเตะทีมชาติไทยได้แสดงศักยภาพอย่างยอดเยี่ยมในรายการระดับเอเชีย เช่น ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย และฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
ระดับนานาชาติ : สนับสนุนทีมเลสเตอร์ ซิตี้ หนึ่งในทีมลีกชั้นนำของโลก อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน