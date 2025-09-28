เมียร์ ปลดล็อกโพเดียมแรกกับฮอนด้า ก้องซิวที่ 15 สะสมแต้มในศึกเจแปนีส จีพี
โจอัน เมียร์ ยอดนักบิดสแปนิชจากฮอนด้า เอชอาร์ซี สร้างผลงานสุดร้อนแรง ควบรถแข่ง Honda RC213V ปลดล็อคว้าโพเดียมแรกกับทีมได้สำเร็จ หลังบิดเข้าป้ายอันดับ 3 ในศึกโมโตจีพี 2025 สนาม 17 รายการ เจแปนีส กรังด์ปรีซ์ ขณะ “ก้อง-สมเกียรติ” สู้สุดความสามารถออกตัวจากกริดที่ 20 เข้าเส้นชัยอันดับ 15 คว้าแต้มล้ำค่าจากโมบิลิตี้ รีสอร์ท โมเตกิ เมื่อวันที่ 28 กันยายน
การแข่งขันรอบเมนกรังด์ปรีซ์ ดวลความเร็วทั้งสิ้น 24 รอบสนาม โดยเรซนี้ โจอัน เมียร์ หมายเลข 36 แชมป์โลกปี 2020 จากฮอนด้า เอชอาร์ซี ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 2 แม้จะเปิดเกมได้ไม่ดีนัก แต่ก่อนเข้าสู่ครึ่งทางของเรซ นักบิดสแปนิชไล่แซงขึ้นมารั้งอันดับ 3 และเข้าป้ายด้วยการคว้าโพเดียมแรกกับ ฮอนด้า ได้สำเร็จ ตามหลังผู้ชนะ 6.858 วินาที ส่วนทีมเมทชาวอิตาเลียนอย่าง ลูก้า มารินี หมายเลข 10 ไม่จบการแข่งขัน
ขณะที่ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 นักบิดไทยจากอิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ สร้างผลงานสุดร้อนแรง พิสูจน์ตัวเองด้วยการออกตัวจากกริด 20 ไล่แซงคู่แข่งระดับโลกอย่างดุเดือดขึ้นมาเข้าเส้นชัยอันดับ 15 ตามหลังผู้ชนะ 30.990 วินาที เก็บแต้มที่ 3 ในโมโตจีพีให้กับตัวเองได้สำเร็จ
ส่วน โยฮันน์ ซาร์โก หมายเลข 5 นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสจากฮอนด้า แอลซีอาร์ เริ่มเกมจากกริดที่ 11 และสามารถลบฝันร้ายในรอบสปรินต์ ด้วยการพารถแข่งคู่ใจเข้าป้ายในอันดับ 9 ได้สำเร็จ ตามหลังผู้ชนะ 21.733 วินาที ด้าน ทาคาอากิ นาคากามิ หมายเลข 30 นักบิดทดสอบชาวญี่ปุ่นไม่จบเรซ
ทั้งนี้ ศึกโมโตจีพี 2025 สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคมนี้ ที่เปอร์ตามิน่า มันดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย ในรายการอินโดนีเซียน กรังด์ปรีซ์