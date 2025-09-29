ไทยโชว์ศักยภาพความพร้อมต้อนรับ ‘ซีเกมส์ 33’ มาตรฐานสากล
ประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาซีเกมส์อีกครั้งในรอบกว่า 18 ปี นับตั้งแต่ครั้งล่าสุดจัดซีเกมส์ ครั้งที่ 24 เมื่อปี 2007 ที่ จ.นครราชสีมา จนล่าสุดมาถึงปีนี้ที่เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการโชว์ศักยภาพความพร้อมจัดศึกกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ใน 3 จังหวัดเจ้าภาพ กรุงเทพฯ ชลบุรี สงขลา พร้อมกับยกระดับมหกรรมกีฬาแห่งภูมิภาคอาเซียนไปสู่มาตรฐานสากลทั้งระบบ
“บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ระบุว่า สำหรับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับมาตรฐานสู่สากล โดยประเทศไทยได้มีการพูดคุยกับมาเลเซีย และสิงคโปร์ เจ้าภาพในอีก 2 ครั้งต่อไปว่า เราจะจัดให้มีมาตรฐานสากล โดยลดชนิดกีฬาพื้นบ้านลง และเน้นกีฬาสากลที่มีในโอลิมปิก และเอเชียนเกมส์
“กีฬาซีเกมส์ถือเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดการพัฒนาไปสู่ระดับเอเชียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ ดังนั้นในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อพัฒนามหกรรมกีฬาระดับอาเซียนไปสู่การแข่งขันที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต รวมทั้งเรามีความพร้อมในการจัดครบทุกๆ ด้าน เพื่อให้การแข่งขันครั้งนี้จัดออกมาได้อย่างยิ่งใหญ่ และประทับใจ”
สำหรับศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้มีการชิงชัยทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา 574 อีเวนต์ รวมทั้ง 3 กีฬาสาธิต ได้แก่ กีฬาทางอากาศ, ชักกะเย่อ และจานร่อน กับอีก 1 กีฬาเพื่อการสร้างมูลค่า (Special Value-Added Events/Activities) คือ ศิลปะการต่อสู้แบบผสม (Mixed Martial Arts – MMA) แม้ว่ามีจำนวนชนิดกีฬามาก แต่ทุกกีฬาล้วนแล้วแต่ต่อยอดไปสู่ระดับสากลได้ทั้งสิ้น
ซีเกมส์ 2025 ครั้งนี้จัดภายใต้แนวคิด “กรีนซีเกมส์” ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้วัสดุรักษ์โลก สร้างมาตรฐานใหม่ของการแข่งขันกีฬาในอาเซียน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) โดยได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมสมบูรณ์ครบทุกด้าน ทั้งการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน ที่พักนักกีฬา ระบบขนส่ง อาสาสมัคร และพิธีการต่างๆ ที่โชว์เอกลักษณ์ไทยแบบทันสมัย พร้อมต้อนรับนักกีฬาจากทุกชาติ
ถือเป็นโอกาสของประเทศไทยในการโชว์ศักยภาพจัดมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับพัฒนากีฬาซีเกมส์ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการร่วมมือกันพัฒนาวงการกีฬาในภูมิภาคอาเซียนให้ก้าวเดินไปพร้อมๆ กันไปสู่มหกรรมกีฬาระดับยิ่งใหญ่ต่อไปทั้งในเอเชียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ต่อไปในอนาคต…