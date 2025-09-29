อิชิอิ ถกทีมสต๊าฟก่อนแบโผแข้งช้างศึก 1 ต.ค.นี้ ดวลไต้หวัน คัดเอเชี่ยนคัพ
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร FA Thailand สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมเพื่อวางแผนเก็บตัวฝึกซ้อมของทัพ “ช้างศึก” ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ในการแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 3 และ 4 พบกับ ไต้หวัน
การประชุมครั้งนี้นำโดย มาซาทาดะ อิชิอิ เฮดโค้ชทีมชาติไทย พร้อมด้วย ทีมงานสต๊าฟโค้ชและเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ได้หารือเกี่ยวกับแผนการเรียกตัวนักกีฬาเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อม ซึ่งจะประกาศรายชื่อในวันที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น.
สำหรับ ทีมชาติไทย จะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี แมตช์เดย์ที่ 3 พบกับ ไต้หวัน ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 19.30 น.
ต่อด้วยการออกไปเยือน ไต้หวัน ในแมตช์เดย์ที่ 4 ที่ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
ทั้งสองนัดจะถ่ายทอดสดทางช่อง 32, YouTube : บีจี สปอร์ตส์ และ แอพพลิเคชั่น ทรูวิชันส์ นาว โดยแฟนบอลที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมในเกมเหย้าได้ที่ http://bit.ly/3IqSptu และจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ สาขาหลัก 11 สาขา หรือ ทุกช่องทางจำหน่าย