ทัพว่ายน้ำพาราไทยสร้างประวัติศาสตร์! คว้า 2 ทองแดง ศึกชิงแชมป์โลก 2025
ทีมว่ายน้ำคนพิการทางปัญญาทีมชาติไทย สร้างผลงานสุดยอดเยี่ยมในเวทีระดับโลก รายการ TOYOTA World Para Swimming Championships Singapore 2025 ที่ประเทศสิงคโปร์ ด้วยการคว้า 2 เหรียญทองแดง เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์โลก
การแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาชั้นนำของโลกกว่า 600 คน จาก 60 ประเทศเข้าร่วมชิงชัย ซึ่งทีมนักกีฬาไทยที่ประกอบด้วย 2 ฉลามหนุ่ม “นาโน” ภควัต กุมารสิงห์, “ซี” เนติรัฐ มีพร้อม และ 2 เงือกสาว “ปันปัน” ณัฐรินีย์ ขจรเมธา และ “อินดี้” วชิราภรณ์ ถาวรวสุ ได้ร่วมกันผนึกกำลังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ
ความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้มาจาก 2 รายการสำคัญในประเภท S14 เหรียญทองแดงแรกได้มาจากการแข่งขันประเภทผลัดผสม ฟรีสไตล์ (Mixed 4x100m Freestyle Relay S14) และเหรียญทองแดง ที่สอง คว้ามาได้จากประเภทผลัดผสม มิกซ์ (Mixed 4x100m Medley Relay S14)
ทั้งนี้นับเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของวงการว่ายน้ำคนพิการทางปัญญาของไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงในระดับโลกได้อย่างยิ่งใหญ่ ติดตามเชียร์นักกีฬาพาราทีมชาติไทยในอาเซียนพาราเกมส์ 2026 ที่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569