ยามาล-เมคเร-เบบี้มอนสเตอร์ ร่วมเปิดตัวคอลเลกชั่นใหม่ FW25 ADIDAS Z.N.E.
อาดิดาส สปอร์ตแวร์ เปิดตัวแคมเปญ A Team Way of Life พร้อมคอลเลกชั่น FW25 ADIDAS Z.N.E. นำทีมโดย 3 ไอคอนแห่งยุค ลามีน ยามาล, เทต เมคเร และเบบี้มอนสเตอร์ ที่มาพร้อมลุคสบายๆ ในสไตล์ที่เข้าถึงได้ทุกวัน
แคมเปญใหม่นี้เป็นการเฉลิมฉลองให้กับพลังของทีมเวิร์ก และความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโลกของกีฬา โดยทุกคนมาในลุคของ FW25 ADIDAS Z.N.E. ที่ช่วยสร้างไลฟ์สไตล์แบบทีมให้เข้ากับช่วงเวลาพักผ่อน พร้อมเผยชีวิตจริงของครอบครัวอาดิดาสที่ยังคงเชื่อมต่อกัน แม้ไม่ได้อยู่บนเวทีระดับโลกก็ตาม
คอลเลกชั่น ADIDAS Z.N.E. นำเสนอฮีโร่ลุคสองชุดในโทนสีพลัมม่วง และดำ ถูกสวมใส่โดยเหล่านักกีฬา และเพื่อนร่วมทีมในช่วงเหตุการณ์สำคัญในวงการกีฬา เพื่อเผยโฉมไลฟ์สไตล์ใหม่ล่าสุดที่แสดงถึงความหลากหลาย และคล่องตัว เหมาะกับการแต่งตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง
ชุดวอร์มแทร็กสูทนี้ มาในคัลเลอร์บล็อกตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยโครงสร้างวัสดุแบบ 3D ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์รูปทรงสปอร์ต ผสมผสานผ้าไพร์มนิตควบคู่ไปกับเส้นด้ายฝ้ายเพื่อเพิ่มความสบายที่สูงสุด ส่วนด้านในบุด้วยชั้นตาข่าย ที่ช่วยเสริมความรู้สึกที่ทันสมัย และประสิทธิภาพในการสวมใส ปิดท้ายการตกแต่งด้วยดีเทลแบบด้านที่เรียบหรูพร้อมโลโก้สามแถบ
เทต เมคเร กล่าวว่า ตัวเองใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเดินทางกับทีม ความสบาย จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน เสื้อผ้าสไตล์แทร็คที่ใส่ได้ตั้งแต่ขึ้นรถทัวร์ ไปซ้อม หรือแม้แต่ตอนออกไปขับโกคาร์ทกับทีมคือสิ่งที่ต้องการ ชอบลุคสปอร์ตแบบสุดๆ ซึ่ง ADIDAS Z.N.E. ตอบโจทย์ได้ดีมาก ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายช่วยให้แต่งตัวได้ตามต้องการ และเหมาะกับช่วงเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่
ลามีน ยามาล กล่าวว่า ไม่ว่าจะอยู่ในสนามกับเพื่อนร่วมทีม หรือนอกสนามกับเพื่อนๆ รวมถึงเรื่องเสื้อผ้าที่เลือกใส่ ความสบายก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวเอง ชุดเทรค ADIDAS Z.N.E. คือสไตล์ที่ทำให้รู้สึกดีและเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นตัวเอง