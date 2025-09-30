ส.วอลเลย์บอล ระเบิดศึก 2 รายการใหญ่ศึกลูกยาง อะคาเดมี ลีก-โปรชาเลนจ์
นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายนันทพล ทองนิลพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นายสุรชัย สาธิตะกร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิกาซ่า อินดัสทรี้ส์(ไทยแลนด์) จำกัด และนายไผท ฉายาบัตร หัวหน้าฝ่ายกีฬาเเละส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอะคาเดมี ลีก ประเภททีมชายและหญิง ประจำปี 2568 และการแข่งขันกีฬาวอลย์บอลอาชีพ รายการ โปรชาเลนจ์ ประจำปี 2569 ที่ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลด์เด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน
นายสมพร ใช้บางยาง กล่าวว่า สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย มีภาระกิจหน้าที่สำคัญคือการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของประเทศไทย ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านนักกีฬา บุคลากรผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน การจัดการแข่งขัน ให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยสมาคมเล็งเห็นการจัดการแข่งขันในระดับต่างๆ เป็นวิธีการสำคัญในการพัฒนาทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้น โดยใช้การปฎิบัติงานจริงในการแข่งขันเป็นการเรียนรู้
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อะคาเดมี ลีก ประจำปี 2568 และการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ โปรชาเลนจ์ ประจำปี 2569 ทั้ง 2 รายการนี้ เป็นรากฐานนักกีฬาในระดับเยาวชนของสโมสรต่างๆ ที่จะได้แสดงศักยภาพ และต่อยอดสู่วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก การแข่งขันในปีนี้ กำหนดใช้สนามจัดการแข่งขัน ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อะคาเดมี ลีก ประจำปี 2568 จะแข่งขันระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2568 และยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ โปรชาเลนจ์ ประจำปี 2569 จะแข่งขันระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2568
ด้าน นายนันทพล ทองนิลพันธ์ กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการ วอลเลย์บอล อะคาเดมี ลีก ประจำปี 2568 และรายการโปรชาเลนจ์ ประจำปี 2569 ด้วยความมุ่งหวังที่จะทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านกีฬาในระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยได้ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพที่เกี่ยวข้องให้มีขีดความสามารถสูงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างความสุขให้ประชาชน ซึ่งนอกจากจะได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ยังเป็นการสร้างโอกาสให้นักกีฬา สโมสรกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันให้ได้พัฒนาขีดความสามารถ รวมทั้งเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ก็มีโอกาสได้ชมหรือสัมผัสการแข่งขันกีฬาอีกด้วย
นายสุรชัย สาธิตะกร กล่าวว่า ในนามของบริษัท มิกาซ่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอล อะคาเดมี ลีก 2568 และ โปรชาเลนจ์ 2569 การแข่งขันระดับอะคาเดมี ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา ได้เปิดโอกาสให้นักกีฬาจากสโมสรต่าง ๆ แสดงศักยภาพและต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นโปรชาเลนจ์หรือไทยแลนด์ลีก ที่ได้รับความนิยมและการตอบรับอย่างดีเสมอมาในปีนี้ บริษัทมิกาซ่ายังคงยินดีสนับสนุนลูกวอลเลย์บอลสำหรับการแข่งขันทั้งสองรายการอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลไทย ท้ายที่สุด หวังว่าการแข่งขันจะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และขอให้นักกีฬาทุกท่านประสบความสำเร็จในสนามแข่งขัน
สำหรับศึกวอลเลย์บอล อะคาเดมี ลีก ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2568 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ มีทีมชายเข้าร่วม 8 ทีม ประกอบด้วย นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี, ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-สมุทรสาคร, พิษณุโลก วีซี, เอโฟร์เอส เกาะกูดคาบาน่า, เซนเซ วีซี-เมืองพล, วิทยาลัยนครราชสีมา ปลูกปัญญา ขามทะเลสอ, ราชนาวี 2024 วีซี และประเสริฐนิกรกุล
ส่วนทีมหญิง 8 ทีม ประกอบด้วย นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี, สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค, นครนนท์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์, ฮารุดอทชลบุรี ราชมงคลธัญบุรี วีซี, แก่นนคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีซี, นครปฐม อาร์เอสยู และแอม บีลีฟ ศรีสะเกษ วีซี
ด้านการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ โปรชาเลนจ์ ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2568 ณ ยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม มีทีมสโมสรเข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งเป็นประเภททีมชาย จำนวน 5 ทีม ประกอบด้วย เซนเซ วีซี, บัณฑิตเอเชีย เมืองพล, นาวี 2024 วีซี, ราชมงคลธัญบุรี วีซี และ แอม บีลีฟ ศรีสะเกษ วีซี
ส่วนทีมหญิงจำนวน 3 ทีม ประกอบด้วย พลังกาญจน์ วีซี, สโมสรวอลเลย์บอลนครนนท์ และ แอม บีลีฟ ศรีสะเกษ วีซี โดยรานการนี้จะคัด 2 ทีม ทั้งชายและหญิง ขึ้นไปสู่วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกต่อไป