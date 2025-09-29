ช้างศึก U23 อยู่โถ 3 จับสลากศึกฟุตบอลเอเชี่ยนคัพ 2026 วันที่ 2 ต.ค.นี้
สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) เตรียมจัดพิธีจับสลากศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รายการ เอเอฟซี ยู-23 เอเชี่ยนคัพ 2026 ที่สำนักงานใหญ่เอเอฟซี กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 7-25 มกราคม 2569 โดยมี 16 ชาติที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
โดยการแบ่งโถจะคำนวนจากผลงาน 3 ครั้งที่ผ่านมา คือ ปี 2024 คำนวณ 100%, ปี 2022 คำนวณ 50% และปี 2020 คำนวน 25% ทำให้ จัดแบ่งโถได้ดังนี้
โถ 1 : ซาอุดีอาระเบีย (เจ้าภาพ), อุซเบกิสถาน, ญี่ปุ่น, อิรัก
โถ 2 : เกาหลีใต้, เวียดนาม, ออสเตรเลีย, กาตาร์
โถ 3 : ไทย, จอร์แดน, ยูเออี, อิหร่าน
โถ 4 : จีน, ซีเรีย, คีร์กิซสถาน, เลบานอน
โดยการแข่งขันในรอบแบ่งกลถุ่มจะหาทีมแชมป์และรองแชมป์ของกลุ่มผ่านเข้ารอบน็อคเอาท์ต่อไป สามารติดตามการจับสลากได้ดีที่ >> https://www.youtube.com/watch?v=xHE0KIGXdc8