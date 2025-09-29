ดาวรุ่งฮอนด้า เจองานยากศึกซุปเปอร์ไบค์ สนาม 3 ลุ้นคัมแบ๊กล่าแชมป์สนามท้าย
ทัพนักแข่งไทยจาก 4 แซทเทิลไลท์ทีมฮอนด้า เผชิญศึกสุดหินในรายการ NEXZTER BRIC Superbike 2025 สนามที่ 3 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยในเรซชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 28 กันยายน นำรถแข่งตระกูล Honda CBR Series โชว์ศักยภาพและสปิริตนักบิดไทย แม้ต้องเจออุปสรรคและอุบัติเหตุ แต่ยังรักษาโอกาสลุ้นแชมป์ ก่อนเข้าสู่สนามสุดท้ายตัดสินแชมป์ซีซั่นนี้
รุ่นซุปเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (SB1Pro) “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 จากอิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส บิด Honda CBR1000RR-R ออกสตาร์ตจากกริดที่ 4 เปิดเกมได้ยอดเยี่ยม ดวลความเร็วกับคู่แข่งจนขึ้นนำตั้งแต่ต้นเรซ แต่ด้วยสภาพอากาศที่ชื้นและอุณหภูมิสนามที่เย็น ส่งผลให้ “มิกซ์” พลาดล้มที่โค้งแรก ก่อนยกรถกลับมาสู้ต่อด้วยความมุ่งมั่น และจบการแข่งขันในอันดับ 7 ขณะที่จอมเก๋า “ซุป” อนุชา นาคเจริญศรี หมายเลข 10 สังกัดทีมโปร ฮอนด้า บริดจสโตน อันเดรียนี เบกดิกซ์ เอเอ็น เรซซิ่ง ทีม เจออุบัติเหตุในช่วงต้นเรซ ทำให้ไม่สามารถจบการแข่งขันสนามนี้ได้
รุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS1Pro) “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 จากอีสต์ เอ็นเจที พีทีที ลูบริแคนท์ส ฮอนด้า ทีม ที่คว้าชัยชนะมาแล้ว 2 สนามติดต่อกัน และออกสตาร์ตจากตำแหน่งโพลโพซิชั่นด้วยรถแข่ง Honda CBR600RR ต้องเจอศึกหนักกับ “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 จากอิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส ที่ขึ้นมาเป็นคู่ชิงแชมป์ เกมดำเนินไปอย่างเข้มข้นจนถึงช่วงท้าย แต่ก่อนจบ 2 รอบสุดท้าย เกิดอุบัติเหตุจากรถน็อกรอบที่บังไลน์ ส่งผลให้ทั้ง ไฮเปค และข้าวกล้อง ต้องออกจากการแข่งขัน
รุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 250 ซีซี (SS1) สองดาวรุ่งจากโปร ฮอนด้า สิทธิพล ไออาร์ซี ดีไอดี ซีบี อาชิ กิตติ เรซซิ่ง ลงเก็บประสบการณ์ในคลาส SS1 กับ Honda CBR250RR “เฟรม” ภูริทัต จันจาด หมายเลข 98 เข้าเส้นชัยในอันดับที่ 15 เก็บคะแนนสะสมรวมได้สำเร็จ ส่วนทีมเมท “ต้นกล้า” ภคภัคร พึ่งเจริญ หมายเลข 78 พลาดโอกาสทำผลงาน หลังต้องออกจากการแข่งขันกลางคัน
ทั้งนี้ ศึก NEXZTER BRIC Superbike 2025 สนามที่ 4 สนามสุดท้าย เพื่อตัดสินแชมป์ประจำฤดูกาลจะกลับมาดวลความเร็ว ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2568