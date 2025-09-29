ทัพยกเหล็กไทย เดินทางทรหด 30 ชั่วโมงถึงนอร์เวย์ เตรียมลุยศึกชิงแชมป์โลก
คณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดแรก เดินทางทรหดร่วม 30 ชั่วโมงถึงเมืองฟอร์ด ประเทศนอร์เวย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 2-11 ตุลาคม 2568
นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อุปนายกสมาคม และประธานฝ่ายเทคนิคในฐานะกรรมการฝ่ายเทคนิค สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ พร้อมด้วย พล.ท.วุฒิไชย อิศระ กรรมการบริหาร ในฐานะกรรมการฝ่ายแพทย์สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ นำคณะนักกีฬาชุดแรก ประกอบด้วย ธรรญธร สุขข์เจริญ นักกีฬาหญิง รุ่น 48 กิโลกรัม, สุรจนา คำเบ้า นักกีฬาหญิง รุ่น 53 กิโลกรัม และธีรพงศ์ ศิลาชัย นักกีฬาชายรุ่น 60 กิโลกรัม รวมทั้ง นายลุคแมน, ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี, นายจตุภูมิ ชินวงค์ ผู้ฝึกสอน และ น.ส.นิภาลัย นุชพุ่ม นักกายภาพ เดินทางถึงเมืองฟอร์ด ประเทศนอร์เวย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2568 ตามเวลาท้องถิ่นหรือ ประมาณ 20 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย
จากการเดินทางที่ใช้เวลานานร่วม 30 ชั่วโมง ทำให้นักกีฬามีความอ่อนเพลีย โดยเฉพาะ “ฟ่าง” ธีรพงศ์ ศิลาชัย ที่มีอาการตึงที่สะโพกและหน้าขา เนื่องจากนั่งบนเครื่องบินเป็นเวลานาน จึงมีการนวดคลายกล้ามเนื้อหลังจากได้เช็กอินเข้าโรงแรมที่พัก ส่วนในช่วงเช้าของวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่น) มีฝนตกปรอยๆ ทำให้คณะผู้ฝึกสอนงดการวอร์มยืดเส้นหน้าโรงแรม โดยให้นักกีฬากลับไปพักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนที่ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน จะเดินทางไปฝึกซ้อมที่สนามแข่งขัน
ขณะเดียวกัน นักกีฬาชุดที่สอง ประกอบด้วย วีรพล วิชุมา นักกีฬาชายรุ่น 71 กิโลกรัม, ณัฐวุฒิ สืบสวน นักกีฬาชายรุ่น 79 กิโลกรัม, สุรัสวดี ยอดสาร นักกีฬาหญิง รุ่น 58 กิโลกรัม และร้อยเอกหญิง พิมศิริ ศิริแก้ว ผู้ฝึกสอน จะเดินทางไปสมทบกับทีมในช่วงกลางดึกของคืนวันที่ 29 กันยายน 2568