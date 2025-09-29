สมพร กำชับตบสาวไทยดูแลร่างกาย-อย่าเจ็บ เรียกเก็บตัวฟิต 2 สัปดาห์ก่อนซีเกมส์
นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความพร้อมของทีมนักตบลูกยางทีมชาติไทย ทั้งทีมชายและทีมหญิง ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ ว่า สำหรับการเตรียมทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนั้น คงไม่มีปัญหา เพราะการแข่งขันไทยแลนด์ลีกปีนี้เราได้เลื่อนไปแข่งขันหลังจบซีเกมส์ เพราะฉะนั้นในขณะนี้ทางทีมโค้ชก็ได้เรียกนักกีฬาเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วตามแผนที่ทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ กำหนดไว้สำหรับช่วงเวลาของการเตรียมนักกีฬา ซึ่งขณะนี้เป็นการเตรียมทีมที่เข้มข้น เพราะนักกีฬาเราก็รู้ตัวหมดแล้ว จึงคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไร
นายสมพรกล่าวว่า ส่วนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั้น ค่อนข้างจะมีปัญหาหน่อยในการเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกัน เนื่องจากว่านักกีฬาที่เป็นตัวหลักก็ไปเล่นในลีกต่างประเทศกัน ทั้งในส่วนของทวีปเอเชีย ที่ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมทั้งในทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยเราก็ได้คุยกันกับทาง “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร เฮดโค้ชของทีม และคุยกับนักกีฬาว่า อย่างน้อยต้องกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อม 2 สัปดาห์ก่อนการแข่งขัน เพื่อจะได้มีเวลาในการเตรียมตัว
นายกลูกยางไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า อีกส่วนหนึ่งเราก็ได้เตรียมตัวนักกีฬาที่เป็นระดับเยาวชนที่เราจะสร้างขึ้นมาแทนรุ่นพี่ๆ ซึ่งก็มีส่วนหนึ่งที่เล่นในไทยแลนด์ลีกที่จะไปจัดแข่งขันกันหลังซีเกมส์ ดังนั้นเราก็จะเอานักกีฬาเหล่านี้มาฝึกซ้อมไว้ รวมทั้งเรียกน้องๆ นักกีฬาที่จะไปทดแทนรุ่นพี่มาซ้อมไปพร้อมกันด้วย เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาของการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ที่ได้สนุนสนับงบประมาณเก็บตัวฝึกซ้อม
“ในส่วนนักกีฬาที่ไปเล่นต่างประเทศเราก็ได้บอกกันว่า ให้ช่วยดูแลสุขภาพกันหน่อย ให้ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับซีเกมส์ด้วยไปพร้อมๆ กันด้วย ทุกคนก็เข้าใจและรับปากว่าจะดูแลตัวเองให้ดี จะเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและเรื่องอื่นๆ ให้พร้อมที่จะกลับมารับใช้ชาติกัน เราก็หวังว่าจะไม่มีใครเจ็บกลับมา และก็หวังว่าทุกคนจะพร้อม ใจเราไม่ห่วง เราห่วงแต่ร่างกายเท่านั้นเอง จึงได้เน้นไปที่การดูแลร่างกายให้ดี อย่าไปปล่อยให้เจ็บ ซึ่งเราก็เชื่อในความเป็นมืออาชีพของทุกคนครับ เพราะทุกคนก็เป็นมืออาชีพอยู่แล้ว ไม่น่ามีปัญหาอะไร