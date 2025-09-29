ออสมาร์ ชี้ทัพปราสาทสายฟ้า บุกเยือนเจอเอฟซี โซล ไม่ง่าย แต่สู้สนุกแน่นอน
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท 2025/26 รอบลีกสเตจ เกมที่ 2 “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อันดับ 5 ที่มี 3 คะแนน มีคิวบุกเยือน เอฟซี โซล ยอดทีมจากลีกเคลีก เกาหลีใต้ ที่อยู่อันดับ 7 มี 1 คะแนน จากการลงสนาม 1 นัดเท่ากัน โดยจะฟาดแข้งกันในที่โซล เวิลด์ คัพ สเตเดียม ในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งช้ากว่าเวลาท้องถิ่น 2 ชั่วโมง ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube : BG Sports
ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ห้องแถลงข่าวโซล เวิลด์ คัพ สเตเดียม ได้มีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมโดย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มี ออสมาร์ ลอสส์ วิเอร่า หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วย เคนเน็ต ดูกอล ปราการหลัง กัปตันทีมปราสาทสายฟ้า เข้าร่วมแถลงข่าว
ออสมาร์ ลอสส์ วิเอร่า กล่าวว่า เกมเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท ไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ยากสุด และเราต้องมาเยือนด้วย เราก็ยังยืนยันเป้าหมายว่าจะบุกมาเก็บแต้มเพื่อเข้ารอบต่อไปให้ได้ โดยต้องบอกเลยว่าเป็นความท้าทายของเรา ที่ต้องลงสนามเล่นมากกว่า 4 รายการ ซึ่งปีที่แล้วในช่วงท้ายฤดูกาลเรามีปัญหานิดหน่อย แต่ว่าฤดูกาลนี้เราได้เติมผู้เล่นมาในแต่ละตำแหน่งมีผู้เล่นมากกว่า 2 คน ซึ่งมีคุณภาพเท่าๆ กัน
“เราพยายามที่จะหานักเตะที่ดีที่สุด เพื่อลงสนามไปเล่นในเกมนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับการเจอคู่แข่ง พอเรามีนักเตะที่เพียงพอเราก็สามารถที่จะหมุนเวียนนักเตะได้ เราจะเอานักเตะที่ดีที่สุดลงสนามในวันพรุ่งนี้ ตอนนี้เราไม่อาจจะบอกถึง 11 ผู้เล่นตัวจริงได้ แต่เราเองมีนักเตะที่ดีพอที่จะลงสนามในเกมนี้ ซึ่งเป้าหมายของเราคือการเข้ารอบสุดท้ายไปเตะที่ซาอุดีอาระเบีย”
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความแข็งแกร่งของทีมในโซนฝั่งตะวันออก กุนซือชาวแซมบ้า เผยว่า โซนนี้ไม่ว่าจะเป็นทีมจากญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ ต้องบอกว่าเป็นทีมในลีกชั้นนำของเอเชีย รวมถึงไทยลีกของเราเอง ตนพยายามที่จะพัฒนานักเตะไทย และทีมจากไทยลีก เพื่อยกระดับให้มาเตะในเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท ได้อย่างสูสี ซึ่งเมื่อปีที่แล้วแม้ว่าเราจะได้ผลการแข่งขันที่ดีจากทีมของเกาหลีใต้ แต่เป็นเกมที่ยากมากๆ เกมนี้ที่จะเจอกับเอฟซี โซล เราวิเคราะห์เขามาหลายนเกม เชื่อว่าเกมพรุ่งนี้ผลงานของเราจะออกมาดี
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงผลงานย้อนหลังที่เคยพบกันมา ออสมาร์ ลอสส์ เผยว่า ผลงานที่เคยเจอกันมา 4 ครั้งหลัง เราทำได้เพียงเสมอ 2 แพ้ 2 มันเป็นอดีตไปแล้ว เราต้องไปดูกันในเกมนี้ เพราะมันคือปัจจุบัน เราวิเคราะห์เอฟซี โซล มาแล้ว ซึ่งก็รู้ว่าเขาก็วิเคราะห์ทีมเรามา ต้องยอมรับว่าเกมรุกของเอฟซี โซล มีทักษะค่อนข้างสูง บอกเลยว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุก
ส่วน เคนเน็ต ดูกอล กล่าวว่า นักเตะในทีมเราอยากเล่นเกมนี้ เพราะเป็นเกมระดับสูงอย่างเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท เราต้องการเก็บ 3 แต้มให้ได้อย่างที่โค้ชบอก เกมวันี้เราเต็มที่แน่นอน สำหรับทีมของเรามีขนาดทีมที่ใหญ่ ทำให้นักเตะในทีมต้องตื่นตัวตลอดเวลา ใครไม่พร้อมผลงานไม่ดี ก็มีสิทธิที่จะต้องไปนั่งเป็นตัวสำรอง ซึ่งการมีนักเตะที่เยอะทำให้นักเตะพร้อมที่จะลงเล่นตลอดเวลา ทำให้เราหมุนเวียนนักเตะได้ในแบบที่โค้ชบอกไป โดยเราเองมีโปรแกรมทั้งบอลลีก และแชมเปี้ยนส์ ลีก ทำให้ทุกคนตื่นตัวตลอดเวลา
“แน่นอนเราปีที่แล้วเราบุกมาทำผลงานได้ดีที่เกาหลีใต้ ซึ่งปีที่แล้วเราได้ลงเล่นในบ้าน 2 เกม แต่ปีนี้เราต้องมาเยือนที่นี่ 2 เกม การเล่นเกมเยือนมันยากเสมอ พอต้องมาเล่นในต่างประเทศมันมีเรื่องเวลา เรื่องสภาพอากาศเข้ามาเกี่ยว ทำให้ยากขึ้น แต่เราก็คาดหวังว่าจะต้องได้ 3 คะแนน เพื่อเข้ารอบต่อไป” กัปตันทีมปราสาทสายฟ้า กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท 2025/26 รอบลีกสเตจ เกมแรกที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดบุรีรัมย์ สเตเดียม ชนะ ยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม 2-1 ส่วน เอฟซี โซล บุกเสมอกับ เอฟซี มาชิดะ ซิลเวีย ทีมจากญี่ปุ่น 1-1