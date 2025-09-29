สหพันธ์ไฟเขียวไทย จัดเปตองในศึกซีเกมส์ หลังเห็นความจริงใจในการแก้ปัญหา
“บิ๊กเอ” ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เผยข่าวดี สหพันธ์เปตองนานาชาติไฟเขียวประเทศไทยจัดการแข่งขันเปตองในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้เหมือนเดิม หลังเห็นความจริงใจ และจริงจังในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งการส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง และยังส่งตัวแทนในนามรัฐบาลไทยบินเจรจาอย่างเร่งด่วน ถึงประเทศฝรั่งเศส
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกรณีปัญหาของสมาคมกีฬาเปตองไทยแห่งประเทศไทย ซึ่งถูกสหพันธ์เปตองนานาชาติ (FIPJP) ลงโทษแบนห้ามส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับนานาชาติ ที่สหพันธ์ให้การรับรอง เนื่องจากประเด็นเรื่องผู้นำองค์กรขาดคุณสมบัติ โดยการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ยังเป็นอีกมหกรรมกีฬาที่สหพันธ์ได้ให้การรับรอง พร้อมทำหนังสือแจ้งต่อชาติสมาชิกในอาเซียนที่เกี่ยวข้องให้ทราบด้วยว่า หากชาติใดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์จะถูกแบนห้ามเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ เป็นระยะเวลา 2 ปี จนถึงซีเกมส์ครั้งหน้า ที่ประเทศมาเลเซีย ในปี 2027 รวมถึงการแข่งขันเวิลด์เกมส์, เอเชี่ยนเกมส์ และเอเชี่ยนมาสเตอร์เกมส์ด้วย
จนกระทั่งสัปดาห์ก่อน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลงานการกีฬาของชาติ ได้มอบนโยบายเร่งด่วนในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 และให้คณะทำงานส่งเอกสารชี้แจง พร้อมส่งตัวแทนรัฐบาลไทย เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส เพื่อชี้แจงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เปตองสามารถกลับมาจัดแข่งขันได้ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยคณะเจรจามี “บิ๊กเอ” ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย “บิ๊กแนต” นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ นำทีมเดินทางไปร่วมเจรจาตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา
ล่าสุดเมื่อ 29 กันยายน ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยถึงผลการเข้าพบและพูดคุยเพื่อชี้แจงรายละเอียดและข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างละเอียดกับ โคลด อาเซมา ประธานสหพันธ์เปตองนานาชาติ ว่า ในการพบปะกับท่านประธานเปตองโลก ตนได้เล่าปัญหาและข้อเท็จจริงต่างที่เกิดขึ้นให้เขาฟังหลายเรื่อง รวมถึงชี้แจงถึงการเดินทางมาครั้งนี้ด้วยตัวเอง เพื่อที่จะแสดงความมุ่งมั่น และทุ่มเทในการทำให้กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีการแข่งขันเปตองเกิดขึ้นตามแผน
“ที่สำคัญมากอีกเรื่องคือ มีหนังสือมาจากท่านรองนายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่ได้เขียนชี้แจงและแสดงความจริงใจว่า ในนามรัฐบาลไทยพร้อมเดินตามแนวทางการทำงานของสหพันธ์เปตองนานาชาติ และมีความมุ่งมั่นที่จะการแข่งขันเปตองในซีเกมส์ 2025 และยังมีหนังสือชี้แจงจากทาง กกท. ถึงประเด็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันด้วยอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งเมื่อท่านประธาน โคลด อาเซมา ได้อ่านแล้วค่อนข้างดีใจและเกิดมั่นใจในแนวทางการแก้ปัญหาของไทย พร้อมกันนี้ได้อนุญาตให้ไทยเดินหน้าจัดการแข่งขันเปตองในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้ต่อไปตามเดิม”
ผศ.พิมล กล่าวในตอนท้ายว่า สุดท้ายแล้วถือว่าการมาครั้งนี้สัมฤทธิ์ผลอย่างที่เราต้องการ ต้องของคุณทางรัฐบาลไทยที่แสดงความจริงใจ ส่งสารลงนามโดยท่านรองนายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และทางการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ก็แสดงความจริงใจ และน้อมรับในความผิดพลาดในการสื่อสาร ทำหนังสือมาชี้แจงและอธิบายข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกฝ่าย และทำให้กีฬาเปตองในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 สามารถกลับมาจัดการแข่งขันได้ตามเดิม