อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ กกท. เปิดศูนย์โภชนาการหลัก เสริมแกร่งทัพไทยบู๊ซีเกมส์-อาเซียนพาราฯ
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดงานเปิด “Ajinomoto Victory Canteen” ศูนย์โภชนาการหลักสำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย อย่างเป็นทางการ ที่อาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง กกท. หัวหมาก เมื่อวันที่ 30 กันยายน เพื่อเป็นศูนย์กลางโภชนาการกีฬาของประเทศ ดึงเชฟนานา กูรูอาหารมากฝีมือจากครอบครัวเชฟระดับตำนานมาร่วมครีเอท 12 เมนูพิเศษ “มื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meals)” และเสิร์ฟกองทัพเมนูสุขภาพรวมทั้งสิ้นกว่า 90 มื้อ ควบคู่กับผลิตภัณฑ์กรดอะมิโนที่โดดเด่นด้วย AminoScience เพื่อเติมพลังให้ทีมชาติไทยปลดล็อกพลังแห่งชัยชนะในศึกกีฬาซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 ครั้งที่ 13
“Ajinomoto Victory Canteen” หรือศูนย์โภชนาการหลักสำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย จำนวน 230 ที่นั่ง เป็นทั้งพื้นที่รับประทานอาหารและพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย ออกแบบตามมาตรฐานระดับโลก เพื่อรองรับนักกีฬาได้กว่า 300 คนต่อวัน โดยมีไฮไลต์คือ12 เมนูพิเศษ “มื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meals)” ที่นำเมนูยอดนิยมของคนไทยมาครีเอทใหม่ตามแนวคิด ‘เรากินเพื่ออะไร?’ 3 คอนเซ็ปต์โภชนาการที่ออกแบบมาเพื่อนักกีฬา ได้แก่ กินเพื่อคงสมดุล – มื้อเบา รักษาความบาลานซ์ / กินเพื่อเตรียมพร้อม – สะสมพลังงาน เตรียมซ้อม-แข่งวันต่อไป / กินเพื่อฟื้นฟู – ฟื้นฟูร่างกาย เติมพลังหลังใช้ร่างกายหนัก โดยผสานรสชาติที่คุ้นเคยกับโภชนาการอาหารเพื่อความอร่อยลงตัว
โดยมื้ออาหารสุดพิเศษนี้เป็นการพัฒนาร่วมกันของ เชฟนานา-มารีน่า และทีมนักโภชนาการของ Thailand Victory Project ซึ่งมีโซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ผู้นำระดับโลกด้านอาหารอย่างยั่งยืนจากฝรั่งเศส เป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดการอาหารสำหรับทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งนี้ โดยพื้นที่ศูนย์โภชนาการยังประกอบด้วย โซนคาเฟ่ปลุกความรีเฟรชสำหรับนักกีฬา, เวทีจัดโชว์ทำอาหารและกิจกรรมกับนักกีฬา และโซนผลิตภัณฑ์อะมิโนไวทัล ที่ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์มากกว่า 100,000 ชิ้น เพื่อช่วยเรื่องการฟื้นตัวและชาร์จพลังให้แก่ทัพนักกีฬาไทย นอกจากนี้ นักกีฬายังสามารถใช้แอพพลิเคชั่น i-LiveWell เพื่อวางแผนและติดตามโภชนาการเฉพาะบุคคล ให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านที่นักกีฬาต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดร.ก้องศักด ยอดมณี กล่าวว่า Ajinomoto Victory Canteen ถือเป็นหมุดหมายใหม่ของวงการกีฬาไทย เมื่อโภชนาการที่เหมาะสมเดินเคียงคู่การฝึกซ้อมที่เข้มแข็ง เราจึงจะยกระดับขีดความสามารถของนักกีฬาได้ โครงการนี้สะท้อนมิติใหม่ของโภชนาการกีฬาระดับอาเซียน และแสดงถึงความมุ่งมั่นของไทยในการพัฒนานักกีฬาแบบองค์รวม ทั้งด้านความแข็งแกร่งและสุขภาวะ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งประเทศ
ขณะที่ นายอิชิโระ ซะกะกุระ กล่าวว่า อายิโนะโมะโต๊ะมีความเชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการมาอย่างยาวนาน ด้วยการยึดมั่นในแนวคิด “กินดี มีสุข” เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ กกท. ในการรีโนเวท Ajinomoto Victory Canteen ให้เป็นมากกว่าพื้นที่รับประทานอาหาร แต่เป็นการลงทุนเพื่อศักยภาพและกำลังใจของนักกีฬา
“เป้าหมายของเราคือการนำความเชี่ยวชาญด้าน AminoScience มาส่งมอบ มื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meals) เพื่อสร้างความสำเร็จสูงสุดสำหรับนักกีฬา และยังมีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์กรดอะมิโนอย่าง อะมิโนไวทัล และนำแอพพลิเคชั่น i-LiveWell มาใช้เพื่อการติดตามโภชนาการที่เหมาะสม เราภาคภูมิใจที่ได้มอบโซลูชันที่ใช้งานได้จริงและตรงตามหลักทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเสริมทัพสำหรับทีมชาติไทย”
ในช่วงพูดคุย “ก้าวข้ามขีดจำกัดด้วยความร่วมมือด้านโภชนาการ” เชฟนานา-มารีน่า เปิดเผยเบื้องหลังการพัฒนาเมนูสุขภาพร่วมกันว่า รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จของนักกีฬาไทยผ่านมื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meals) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เรากินเพื่ออะไร?” โดยได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักโภชนาการมืออาชีพจากอายิโนะโมะโต๊ะ ในการครีเอทโปรแกรมมื้ออาหารแห่งชัยชนะ เพื่อยกระดับสมรรถภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลของนักกีฬา
โดยการนำเมนูยอดนิยมมาสร้างสรรค์ความอร่อยและดีกับสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากอายิโนะโมะโต๊ะ ให้ตอบโจทย์ความต้องการทางโภชนาการที่หลากหลาย และอยากให้นักกีฬารู้สึกว่าอาหารสุขภาพก็ดีต่อใจได้ เพราะทั้งอร่อย ทานแล้วอบอุ่นใจ และยังสร้างความน่าตื่นเต้นได้เช่นกัน นี่ไม่ใช่แค่อาหาร แต่คือยุทธศาสตร์โภชนาการที่ช่วยให้ทีมชาติไทยก้าวสู่ชัยชนะบนเวทีโลก
จากนั้นในช่วงพูดคุย “พลิกเกมด้วยโภชนาการ-เส้นทางสู่ชัยชนะของนักกีฬาไทย” มีนักกีฬาทีมชาติไทย “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ และ “ชัย” ธวัชชัย เซี่ยงอึ่ง นักสเกตบอร์ดทีมชาติ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริงภายใต้โครงการ Thailand Victory Project
“บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี กล่าวว่า สำหรับนักกีฬา โภชนาการสำคัญไม่แพ้การฝึกซ้อม แคนทีนของอายิโนะโมะโต๊ะ ทำให้เราได้กินอาหารที่ทั้งอร่อยและมีความสมดุลตอบโจทย์ความต้องการ ทำให้รู้สึกพร้อมและโฟกัสในการแข่งขันมากขึ้น เพราะมั่นใจว่าร่างกายได้สารอาหารที่เหมาะสมในการทำผลงานให้ดีที่สุด
นอกจากนี้ นายนิธินันท์ ภูปัญญาศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. และนายเบญจพล ลิมพลญาณ ผู้จัดการฝ่ายสินค้าสุขภาพและโภชนาการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มาร่วมตอกย้ำบทบาทของโภชนาการกีฬาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกรดอะมิโน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนสมรรถนะของนักกีฬา “Ajinomoto Victory Canteen” เป็นมากกว่าสถานที่รับประทานอาหาร แต่คือศูนย์รวมความกินดีมีสุขของนักกีฬา
นอกเหนือจากมื้ออาหารที่มีคุณค่า ศูนย์แห่งนี่ยังมีพื้นที่ผ่อนคลายหลังฝึกซ้อมและการให้ความรู้ด้านโภชนาการ เพื่อให้นักกีฬา “กินอย่างมีเป้าหมาย (Eatwith Purpose)” ซึ่งเป็นการผสานโภชนาการเชิงวิทยาศาสตร์ สุขภาวะทางใจ และความคิดสร้างสรรค์ด้านการปรุงอาหาร ทำให้ที่นี่กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของโภชนาการกีฬาในประเทศไทยและอาเซียน ตอบโจทย์ทั้งการเสริมสมรรถนะ การดูแลสุขภาพระยะยาว การสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งถ่ายทอดผ่านแคมเปญ “Every Meal for Every Victory” เชิญชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจให้นักกีฬาไทยในศึกซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ ปี 2025
สำหรับ 12 เมนูพิเศษ “มื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meals)” ให้บริการทุกวันพุธ เพื่อสร้างความประทับใจให้นักกีฬาในช่วงเตรียมความพร้อมสู่ซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 ครั้งที่ 13 โดยตีความเมนูโปรดของคนไทยใหม่ให้สมดุลด้านโภชนาการ ครีเอทอาหารที่คุ้นเคยให้เป็นอาหารเพื่อสร้างชัยชนะ อาทิ มันฝรั่งอบกับหมูทอดและอัลมอนด์-ชุดเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเติมพลัง, โอโคโนมิยากิสไตล์ฮิโรชิมา พิซซ่าญี่ปุ่น-เมนูเน้นคาร์บเติมพลัง, ไข่ตุ๋นจักรพรรดิ-โปรตีนคอมฟอร์ตเพื่อการฟื้นตัวเร็ว, และเมนูข้าวปั้น Power Ball-เอเนอร์จี้บูสเตอร์สไตล์ไทยสำหรับพกพาระหว่างวัน
