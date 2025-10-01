กกท. รับหลักฐานสุธิยา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ปมร้องสมาคมยิงเป้าบิน
ความคืบหน้าจากกรณี “ณี” สุธิยา จิวเฉลิมมิตร นักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทย ซึ่งผ่านเวทีโอลิมปิกเกมส์แล้ว 4 สมัย และรั้งเบอร์ 1 ของโลกมาแล้วเมื่อปี 2016 ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย ที่สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา ถึงสาเหตุที่ตนเองห่างหายจากการลงแข่งขันในนามทีมชาติไทย รวมถึงถอนตัวร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย ระหว่าง 9-20 ธันวาคมนี้
โดย สุธิยา ยืนยันว่าจงใจไม่มาร่วมคัดตัวทีมชาติชุดซีเกมส์ เนื่องจากรับไม่ได้กับการบริหารงานสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยความไม่เป็นธรรม และเอื้อประโยชน์พวกพ้อง พร้อมกับวอนถึง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลเรื่องกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบสมาคม โดยเฉพาะเรื่องการใช้เงินว่าโปร่งใส่และเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงร้องเรียนต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ตามที่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) แนะนำ
ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี เปิดเผยว่า ตอนนี้ กกท.ได้รับเรื่องจาก “น้องณี” ที่เข้ามายื่นเอกสารหลักฐานให้กับ กกท.แล้ว เราก็ยังยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรี (ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า) ดังนั้นกีฬายิงเป้าบินเราก็จะทำเช่นเดียวกับเปตอง ขอให้มั่นใจในกระบวนการยุติธรรม ใครผิดต้องว่าไปตามผิด จากนี้จะขอดูเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน แล้วจะส่งเรื่องไปถึงท่านรองนายกรัฐมนตรี และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป
“น้องณีถือเป็นนักกีฬาทีมมีชื่อเสียง และรับใช้ประเทศชาติมาอย่างยาวนาน ยอมรับว่าเสียดายที่เจ้าตัวตัดสินใจไม่เล่นทีมชาติต่อ รวมถึงไม่ร่วมแข่งขันในมหกรรมซีเกมส์ครั้งนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเคารพการตัดสินใจของเจ้าตัวที่ได้ตัดสินใจแล้ว ส่วนเรื่องผลงานของสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย หากไม่เป็นไปตามเป้าเราก็มีกระบวนการในการพิจารณาตรวจสอบอยู่แล้ว”